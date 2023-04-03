Раскрыта причина смерти старшего брата Мадонны

Энтони Чикконе ушел из жизни в феврале 2023 года.

Related video

Раскрыта официальная причина смерти старшего брата Мадонны. Об этом пишет TMZ.

Согласно свидетельству о смерти, полученному таблоидом, Энтони Чикконе умер от дыхательной недостаточности и рака горла.

Сообщается, что смерть Чикконе в феврале 2023 была вызвана несколькими проблемами со здоровьем, включая рак горла, среди которых употребление табака указано как способствующий фактор.

Чикконе было 66 лет, и за два дня до смерти ему удалили дыхательную трубку и зонд для кормления, несмотря на "ужасные последствия".

"Мой зять, Энтони Джерард Чикконе, покинул этот земной мир прошлым вечером", — написал Генри в своем сообщении. "Я знал его с 15 лет, когда прошло столько лет с весны нашей жизни в Мичигане. Как отмечает брат Дейв Генри (сделавший эту фотографию), Энтони был со сложным характером; и Бог его знает: мы запутались мгновенно, как могут настоящие братья".

Старший брат Мадонны

"Но я любил его и понимал его лучше, чем иногда хотел издавать", — продолжил он. "Но беда исчезает, а семья остается — с руками, протянутыми через стол. Прощай, брат Энтони. Я хочу думать, что Бог, в которого верила твоя благословенная мать (и моя), ждет, чтобы принять тебя. По крайней мере, на время".

Напомним, старший брат Мадонны скончался в нищете.

Также Фокус писал о комментарии Мадонны касательно смерти старшего брата.