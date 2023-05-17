56-летняя Сальма Хайек показала зажигательные танцы в халате (видео)

Знаменитость поделилась забавным видео в честь 24 миллионов подписчиков в Instagram.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек Пино поделилась в своем Instagram-аккаунте забавным видео с командой. Звезда так радовалась 24 миллионам подписчиков, что в какой-то момент у нее слишком открылся белый халат. В ролике актриса заблюрила этот момент.

Такая мелочь не остановила Хайек, которая продолжала танцевать, пока ее друзья смеялись на заднем плане.

"24 миллиона подписчиков, 24 миллиона поводов для улыбки. Спасибо всем за то, что присоединились ко мне на этом безумном пути!, — подписала она забавное видео, — Я не могу сдержать волнения и благодарность ".

Звезда фильма "Бандитки" не стесняется показывать свои фигуру и доказывает, что в 56 лет можно выглядеть стройно и подтянуто. В прошлом месяце Сальма поделилась в своих социальных сетях серий фотографий в желтом бикини. Фанаты звезды написали много восторженных комментариев к публикации.

"Выглядеть так молодо в свои 50 должно быть незаконно", — написал поклонник Хаейк.

Напомним, Сальма Хайек, одна из самых успешных актрис Голливуда и жена одного из самых богатых людей мира, стала главной героиней нового номера GQ. Она примерила для стильной фотосессии вещи брендов Bottega Veneta и Vivienne Westwood, а также дала откровенное интервью.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек поделилась фотографией Ченнинга Татума в трусах.