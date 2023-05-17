56-річна Сальма Хаєк показала запальні танці у халаті (відео)

Знаменитість поділилася кумедним відео на честь 24 мільйонів підписників в Instagram.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк Піно поділилася у своєму Instagram-акаунті кумедним відео з командою. Зірка так раділа 24 мільйонам підписників, що якоїсь миті у неї надто відкрився білий халат. У ролику акторка заблюрила цей момент.

Така дрібниця не зупинила Хаєк, яка продовжувала танцювати, поки її друзі сміялися на задньому плані.

"24 мільйони підписників, 24 мільйони приводів для посмішки. Дякую всім за те, що приєдналися до мене на цьому божевільному шляху! — підписала вона кумедне відео, — Я не можу стримати хвилювання та подяку".

Зірка фільму "Бандитки" не соромиться показувати свою фігуру і доводить, що у 56 років можна виглядати струнко та підтягнуто. Минулого місяця Сальма поділилася у своїх соціальних мережах серією фото у жовтому бікіні. Фанати зірки написали багато захоплених коментарів до публікації.

"Виглядати так молодо у свої 50 має бути незаконно", — написав шанувальник Хаєк.

Нагадаємо, Сальма Хаєк, одна з найуспішніших акторок Голлівуду та дружина одного з найбагатших людей світу, стала головною героїнею нового номеру GQ. Вона приміряла для стильної фотосесії речі брендів Bottega Veneta та Vivienne Westwood, а також дала відверте інтерв'ю.

Також Фокус писав, що Сальма Хаєк поділилася фото Ченнінга Татума в трусах.