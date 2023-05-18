Цена как у подержанного авто: самое дорогое мороженое в мире стоит 6696 долларов за порцию

Высокая цена лакомства обусловлена содержанием деликатесных продуктов. На разработку его рецепта у японской компании ушло больше 18 месяцев.

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Японский бренд Cellato стал рекордсменом по самому дорогому в мире мороженому благодаря новому вкусу, получившему название "Бьякуя". Об этом объявила Книга рекордов Гиннесса.

"Порция восхитительного флагманского угощения под названием "Бьякуя" стоит ошеломляющие 6 696 долларов США, что было бы достаточно для покупки подержанного автомобиля", – отмечают в Книге рекордов Гиннесса.

Японская компания по производству мороженого собрала некоторые из самых редких в мире ингредиентов для создания вкуса мороженого.

Изюминкой лакомства является редкий белый трюфель, выращенный в Альбе, Италия, по цене 15 192 доллара за килограмм.

Также рецепт мороженого включает в себя итальянский сорт твердого сыра длительного созревания Пармиджано Реджано и осадок саке.

Cellato разработал аромат вместе с Тадаеси Ямадой, шеф-поваром ресторана RiVi в Осаке. Компания заявила, что стремилась объединить европейские и японские ароматы в нечто уникальное.

Самое дорогое мороженое в мире — японское Бьякуя

"На разработку у нас ушло более полутора лет, с множеством проб и ошибок, чтобы получить правильный вкус. Достижение титула Книги рекордов Гиннесса оправдало все усилия", — сказал представитель компании.

По словам сотрудников Cellato, принимавших участие в дегустации, у мороженого богатый вкус и текстура. Они сказали, что сильный аромат белого трюфеля наполняет ваш рот и нос, за которым следует сложный и фруктовый вкус Parmigiano Reggiano. Осадок саке завершает великолепный вкус.

В компании заявили, что планируют выпуск продуктов с другими сочетаниями лучших ингредиентов, таких как шампанское и икра.

В феврале СМИ сообщили, что в Британии разрабатывают мороженое, которое не тает на солнце. Есть надежда, что это позволит сократить выброс углерода морозильных камер в магазинах по всему миру на 30 процентов.

В конце прошлого года Unilever, одна из самых крупных пищевых компаний в мире, заявила, что рассматривает возможность производства молочного мороженого без использования молока коров и уже имеет прототипы.