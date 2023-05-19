Стало известно, почему королевская семья не комментирует преследование принца Гарри и Меган Маркл
Герцоги Сассекские из-за чрезмерного внимания папарацци могли повторить трагическую судьбу принцессы Дианы.
Стало известно, почему королевская семья не будет делать никаких заявлений по поводу инцидента принца Гарри и Меган Маркл с автомобильной погоней накануне. Об этом пишет Entertainment Tonight.
Источник рассказал изданию, что ни Букингемский, ни Кенсингтонский дворец не будут комментировать обвинения герцога и герцогини Сассекских в преследовании.
"Поскольку Гарри и Меган отказались от исполнения королевских обязанностей, дворец вообще не комментирует их деятельность", — сообщил источник.
В частности, еще один инсайдер сообщил, что никто из королевской семьи — ни король Чарльз III и королева Камилла, ни принц Уильям и Кейт Миддлтон — не спросила у герцога и герцогини Сассекских об их состоянии после инцидента.
Сообщается, что Гарри и Меган были вовлечены в "почти катастрофическую" двухчасовую погоню папарацци в Нью-Йорке.
Представитель полиции города сказал, что инцидент расследуется, но отметил, что, хотя сцена была напряженной, все было под контролем.
Напомним, герцоги Сассекские посетили центр для подростков.
Также Фокус подробнее писал о преследовании принца Гарри и Меган Маркл в Нью-Йорке.