Стало відомо, чому королівська родина не коментує переслідування принца Гаррі та Меган Маркл

Герцоги Сассекські через надмірну увагу папараці могли повторити трагічну долю принцеси Діани.

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Стало відомо, чому королівська родина не буде робити жодних заяв щодо інциденту принца Гаррі та Меган Маркл з автомобільною погонею напередодні. Про це пише Entertainment Tonight.

Джерело розповіло виданню, що ні Букінгемський, ні Кенсінгтонський палац не коментуватимуть звинувачення герцога та герцогині Сассекських у переслідуванні.

"Оскільки Гаррі та Меган відмовилися від виконання королівських обов’язків, палац взагалі не коментує їхню діяльність", — повідомило джерело виданню.

Зокрема ще один інсайдер повідомив, що ніхто з королівської родини — ані король Чарльз III і королева Камілла, ані принц Вільям і Кейт Міддлтон — не запитала у герцога і герцогині Сассекських про їхній стан після інциденту.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Повідомляється, що Гаррі та Меган були залучені в "майже катастрофічну" двогодинну погоню папараці в Нью-Йорку.

Представник поліції міста сказав, що інцидент розслідується, але зазначив, що, хоча сцена була напруженою, загалом усе було під контролем.

Принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцоги Сассекські відвідали центр для підлітків.

Також Фокус детальніше писав про переслідування принца Гаррі та Меган Маркл у Нью-Йорку.