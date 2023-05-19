Рита Ора отправилась с родной сестрой на тренировку (фото)

Звезда сцены ходит в спортзал почти каждый день, чтобы поддерживать свою подтянутую фигуру.

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32-летняя британская певица Рита Ора вместе со своей старшей сестрой, 34-летней Еленой отправилась на тренировку. Девушек сфотографировали по пути на пилатес в Сиднее. Об этом пишет Daily Mail.

Поп-звезда продемонстрировала подтяную фигуру в обтягивающих черных леггинсах и доказала, что изнурительные тренировки того стоят. Рита также надела укороченный черный топ, а сверху стеганную куртку цвета хаки. Свой образ она дополнила кепкой, кроссовками и солнцезащитными очками.

На утренние занятия по пилатесу к Рите присоединилась ее сестра Елена, которая работает музыкальным менеджером. Она надела для тренировки темно-синие леггинсы с подходящей кофтой сверху.

Напомним, Рита Ора появилась на майской обложке женского журнала Glamour. В интервью звезда рассказала о женоненавистничестве в музыкальной индустрии, нарушении правил вечеринки по случаю своего 30-летия во время Covid-19, расстроенной матери и браке с Тайкой Вайтити.

Ранее Фокус писал, что Рита Ора продемонстрировала обтягивающий комбинезон для тренировок.