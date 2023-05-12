Рита Ора украсила обложку майского выпуска журнала Glamour

Многогранная звезда рассказала журналу о женоненавистничестве, нарушении карантинных правил и тайной свадьбе с Тайкой Вайтити.

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32-летняя британская певица Рита Ора появилась на майской обложке женского журнала Glamour. В интервью звезда рассказала о женоненавистничестве в музыкальной индустрии, нарушении правил вечеринки по случаю своего 30-летия во время Covid-19, расстроенной матери и браке с Тайкой Вайтити.

Поп-звезда заявила о своем "свободолюбивом" подходе к жизни, поскольку ее постоянно стыдили и подвергали пристальному вниманию, и она утверждает, что это связано с ее полом.

"Как я думаю, к женщинам относятся по-другому. У меня было это всю мою карьеру. Люди осуждали, что я ношу, говоря: "Она слишком голая?" Или: "Может ли она говорить такие вещи?" Я нахожу это крайне женоненавистническим", — сказала Рита.

Из-за постоянного внимания к ее личной жизни певица призналась, что обращалась за советом к Джей Ло, которая сказала ей продолжать и "игнорировать шум".

Признав, что она не идеальна, Рита также показала, что пытается "признаться" в своих ошибках и извиниться, вместо того, чтобы убегать от них. В 2020 году Ора попала в скандал и столкнулась с негативной реакцией фанатов. Дело в том, что в разгар пандемии коронавируса, она устроила вечеринку по случаю 30-летия.

Как отметила певица, худшим в этой ситуации была реакция ее матери, потому что она является сотрудником NHS (Национальная служба здравоохранения).

"Она была расстроена из-за меня, это было худшее, видеть, как она работает каждый день и возвращалась домой измученной, зная, что я сделала. Очевидно, этого можно было избежать", — рассказала она.

Поп-звезда описала отношения с 47-летним режиссером Тайкой Вайтити, как удивительные. Также она сказала, что они спланировали свою зсвадьбу всего за два дня.

"Никогда не бывает скучно. Мы вибрируем друг от друга. Я бы сказала, как мы так хорошо ладили в начале, прежде чем решили все разрушить и начать встречаться. Мы были друзьями в течение долгого времени. Но после пяти лет дружбы мы сказали: "Мы думаем, что готовы перейти на новый уровень". Но мы были такими хорошими друзьями, мы боялись, что разрушим то, что у нас было. Но это было потрясающе", — поделилась Ора.

Поскольку Рита постоянно находится в центре внимания общественности, она хотела, чтобы свадьба была полностью конфиденциальной.

"Ну, если честно, на одно колено встать было нереально. Это было больше похоже на: "Я хочу жениться на тебе". Давай просто сделаем это. Некоторым женщинам нравится ощущать это особое внимание в этот день. И все разные. И для меня, я думаю, что с моей работой это все требует внимания, но я хотела сохранить это в тайне", — поделилась знаменитость.

День звездной пары был настолько личным, что даже ее друзья не знали, что она выходит замуж.

Напомним, в прошлом году Рита Ора вышла замуж за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу. А в начале февраля она первый раз показала свои кольца, которые как оказалось, она выбрала для себя самостоятельно.

Также Фокус писал, Рита Ора выступила на полуфинале "Евровидения-2023" с украинской беженкой из Ровно.