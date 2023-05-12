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Стиль життя

Ріта Ора прикрасила обкладинку травневого випуску журналу Glamour

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Фото: Instagram @glamouruk | Ріта Ора

Багатогранна зірка розповіла журналу про женоненависництво, порушення карантинних правил і таємне весілля з Тайкою Вайтіті.

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32-річна британська співачка Ріта Ора з'явилася на травневій обкладинці жіночого журналу Glamour. В інтерв'ю зірка розповіла про женоненависництво в музичній індустрії, порушення правил вечірки з нагоди свого 30-річчя під час Covid-19, засмучену маму та шлюб із Тайкою Вайтіті.

Попзірка заявила про свій "свободолюбний" підхід до життя, оскільки його постійно соромили та пильно за ним стежили, і вона стверджує, що це пов'язано з її статтю.

"Як я думаю, до жінок ставляться по-іншому. У мене було це всю мою кар'єру. Люди засуджували, що я ношу, кажучи: "Вона занадто гола?" Або: "Чи може вона говорити такі речі?" Я вважаю такі речі женоненависницькими", — сказала Ріта.

Через постійну увагу до її особистого життя співачка зізналася, що зверталася по пораду до Джей Ло, яка сказала їй продовжувати й "ігнорувати шум".

Визнавши, що вона не ідеальна, Ріта також показала, що намагається зізнатися у своїх помилках і перепросити, замість того, щоб тікати від них. 2020 року Ора потрапила в скандал і зіткнулася з негативною реакцією фанатів. Справа в тому, що в розпал пандемії коронавірусу вона влаштувала вечірку з нагоди 30-річчя.

Як зазначила співачка, найгіршою в цій ситуації була реакція її матері, бо вона є співробітницеґ NHS (Національна служба охорони здоров'я).

"Вона була засмучена через мене, це було найгірше, бачити, як вона працює щодня та поверталася додому змученою, знаючи, що я зробила. Очевидно, цього можна було уникнути", — розповіла вона.

Попзірка описала стосунки з 47-річним режисером Тайкою Вайтіті як дивовижні. Також вона сказала, що вони спланували своє весілля лише за два дні.

"Ніколи не буває нудно. Ми вібруємо одне від одного. Я б сказала, як ми так добре ладнали на початку, перш ніж вирішили все зруйнувати й почати зустрічатися. Ми були друзями протягом довгого часу. Але після п'яти років дружби ми сказали: " Ми думаємо, що готові перейти на новий рівень". Але ми були такими гарними друзями, ми боялися, що зруйнуємо те, що в нас було. Але це було чудово", — поділилася Ора.

Оскільки Ріта постійно перебуває в центрі уваги громадськості, вона хотіла, щоб весілля було повністю конфіденційним.

"Ну, якщо чесно, на одне коліно встати було нереально. Це було більше схоже на: "Я хочу одружитися з тобою". Давай просто зробимо це. Деяким жінкам подобається відчувати цю особливу увагу цього дня. І всі різні. І я теж. Я думаю, що з моєю роботою це все вимагає уваги, але я хотіла зберегти це в таємниці", — поділилась знаменитість.

День зіркової пари був настільки особистим, що навіть її друзі не знали, що вона виходить заміж.

Нагадаємо, минулого року Ріта Ора вийшла заміж за Тайку Вайтіті, з яким зустрічалася близько року. Співачка та кінорежисер таємно одружилися в Лондоні та відзначили цю подію у вузькому колі родичів. Очікується, що незабаром пара влаштує пишне весілля. А на початку лютого вона вперше показала свої кільця, які, як виявилось, вона обрала для себе самостійно.

Також Фокус писав, Ріта Ора виступила на півфіналі "Євробачення-2023" з українською біженкою з Рівного.