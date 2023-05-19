Ріта Ора відправилась з рідною сестрою на тренування (фото)

Зірка сцени ходить до спортзалу майже щодня, щоб підтримувати свою підтягнуту фігуру.

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32-річна британська співачка Ріта Ора разом зі своєю старшою сестрою, 34-річною Оленою вирушила на тренування. Дівчат сфотографували дорогою на пілатес у Сіднеї. Про це пише Daily Mail.

Поп-зірка продемонструвала підтягну фігуру в чорних обтягуючих легінсах і довела, що виснажливі тренування того варті. Ріта також одягла укорочений чорний топ, а зверху стьобану куртку кольору хакі. Свій образ вона доповнила кепкою, кросівками та сонцезахисними окулярами.

На ранкові заняття з пілатесу до Ріті приєдналася її сестра Олена, яка працює музичним менеджером. Вона одягла для тренування темно-сині легінси з підходящою кофтою зверху.

Нагадаємо, Ріта Ора з'явилася на травневій обкладинці жіночого журналу Glamour. В інтерв'ю зірка розповіла про женоненависництво в музичній індустрії, порушення правил вечірки з нагоди свого 30-річчя під час Covid-19, засмученої матері та шлюбу з Тайкою Вайтиті.

Раніше Фокус писав, що Ріта Ора продемонструвала обтягуючий комбінезон для тренувань.