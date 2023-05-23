Ребел Уилсон посетила вечеринку в Каннах со своей невестой (фото)

Звездная пара появилась на публике в элегантных образах.

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43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон появилась на публике со своей невестой Рамоной Агрумой. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара вышла на красную дорожку церемонии Kerin Women in Motion Award в Каннах. Актриса американских комедий поразила элегантным темно-синим платьем со сложными деталями на талии и плечах.

Ребел, кардинально изменившая свою фигуру, похудев на 35 кг за последние два года, продемонстрировала ее в своем платье, которое она соединила с черным клатчем YSL и лаконичным серебряным браслетом. Знаменитость оставила свои светлые волосы распущенными.

Тем временем Рамона была в нежно-сиреневом платье с открытым плечом. На ее ногах были серебристые туфли на каблуке. К вечернему образу она добавила сумочку с животным принтом.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума Фото: Getty Images

В июне 2022 года Ребел объявила, что начала роман с 42-летней Рамоной, которая является владелицей экологического бренда одежды Lemon Ve Limon. Девушек познакомил их общий друг в конце 2021.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума Фото: Getty Images

Она объявила о помолвке в феврале 2023 года, опубликовав в Instagram фотографии трогательного момента в Диснейленде.

Напомним, Ребел Уилсон впервые показала лицо дочери.

Также Фокус писал об идеальных парных образах, которые продемонстрировали Рамона Агрума и Ребел Уилсон во время свидания.