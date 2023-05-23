Ребел Вілсон відвідала вечірку в Каннах зі своєю нареченою (фото)
Зіркова пара зʼявилася на публіці в елегантних образах.
43-річна австралійська акторка Ребел Вілсон зʼявилася на публіці зі своєю нареченою Рамоною Агрумою. Про це пише Daily Mail.
Зіркова пара вийшла на червону доріжку церемонії Kerin Women in Motion Award у Каннах. Акторка американських комедій вразила елегантною темно-синьою сукнею зі складними деталями на талії та на плечах.
Ребел, яка кардинально змінила свою фігуру, схуднувши на 35 кг за останні два роки, продемонструвала її у своїй сукні, яку вона поєднала з чорним клатчем YSL і лаконічним срібним браслетом. Знаменитість залишила своє світле волосся розпущеним.
Тим часом Рамона була в ніжно-бузковій сукні з відкритим плечем. На її ногах були сріблясті туфлі на підборах. А до вечірнього образу вона додала сумочку з тваринним принтом.
У червні 2022 року Ребел оголосила, що почала роман із 42-річною Рамоною, яка є власницею екологічного бренду одягу Lemon Ve Limon. Дівчат познайомив їхній спільний друг наприкінці 2021 року.
Вона оголосила про заручини в лютому 2023, опублікувавши в Instagram фотографії зворушливого моменту в Діснейленді.
Нагадаємо, Ребел Вілсон уперше показала обличчя доньки.
Також Фокус писав про ідеальні парні образи, які продемонстрували Рамона Агрума та Ребел Вілсон під час побачення.