Ребел Вілсон відвідала вечірку в Каннах зі своєю нареченою (фото)

Зіркова пара зʼявилася на публіці в елегантних образах.

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43-річна австралійська акторка Ребел Вілсон зʼявилася на публіці зі своєю нареченою Рамоною Агрумою. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара вийшла на червону доріжку церемонії Kerin Women in Motion Award у Каннах. Акторка американських комедій вразила елегантною темно-синьою сукнею зі складними деталями на талії та на плечах.

Ребел, яка кардинально змінила свою фігуру, схуднувши на 35 кг за останні два роки, продемонструвала її у своїй сукні, яку вона поєднала з чорним клатчем YSL і лаконічним срібним браслетом. Знаменитість залишила своє світле волосся розпущеним.

Тим часом Рамона була в ніжно-бузковій сукні з відкритим плечем. На її ногах були сріблясті туфлі на підборах. А до вечірнього образу вона додала сумочку з тваринним принтом.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума Фото: Getty Images

У червні 2022 року Ребел оголосила, що почала роман із 42-річною Рамоною, яка є власницею екологічного бренду одягу Lemon Ve Limon. Дівчат познайомив їхній спільний друг наприкінці 2021 року.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума Фото: Getty Images

Вона оголосила про заручини в лютому 2023, опублікувавши в Instagram фотографії зворушливого моменту в Діснейленді.

Нагадаємо, Ребел Вілсон уперше показала обличчя доньки.

Також Фокус писав про ідеальні парні образи, які продемонстрували Рамона Агрума та Ребел Вілсон під час побачення.