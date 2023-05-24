Кейт Миддлтон рассказала правду о королевской жизни

Жена будущего короля Великобритании встретилась со школьниками в Челси.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала школьникам правду о королевской жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Во время посещения выставки цветов Челси в Лондоне многодетной маме задали вопрос о королевской жизни во время времяпрепровождения с группой школьников — и она дала достаточно откровенный ответ.

"Как это быть принцессой?" – спросил Кэтрин один из школьников.

"Вы должны много работать", — ответила она. "Но ты знаешь, что лучшее в этом — это встреча с такими детьми, как вы".

Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой Фото: Getty Images

Однако это не первый случай за последние недели, когда Кейт Миддлтон позволяет заглянуть в свою королевскую жизнь.

На прошлой неделе она посетила школу в Бристоле на Неделе осведомленности о психическом здоровье, встретившись с теми, кто получил наставничество от спортсменов из Фонда Дамы Келли Холмс.

Пока она была там, один студент спросил ее о том, как это быть частью королевской семьи. Принцесса ответила, что она должна учиться и продолжает учиться каждый день.

Кэтрин Миддлтон официально присоединилась к королевской семье 29 апреля 2011 года, когда вышла замуж за принца Уильяма на церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Они встречались еще со времен учебы, когда оба посещали Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. Однако в 2007 году пара сделала небольшой перерыв, но позже помирилась.

Напомним, Кейт Миддлтон продемонстрировала очень трендовый образ.

Также Фокус писал об отношении Кейт Миддлтон к принцу Уильяму.