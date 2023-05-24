Кейт Міддлтон розповіла правду про королівське життя

Дружина майбутнього короля Великобританії зустрілася із школярами в Челсі.

Related video

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон розповіла школярам правду про королівське життя. Про це пише Daily Mail.

Під час відвідування виставки квітів Челсі в Лондоні багатодітній мамі поставили запитання про королівське життя під час проведення часу з групою школярів — і вона дала досить відверту відповідь.

"Як це бути принцесою?" — запитав Кетрін один із школярів.

"Ви повинні багато працювати", — відповіла вона. "Але ти знаєш, що найкраще в цьому — це зустріч з такими дітьми, як ви".

Кейт Міддлтон з донькою Шарлоттою Фото: Getty Images

Однак це не перший випадок за останні тижні, коли Кейт Міддлтон дає змогу зазирнути у своє королівське життя.

Минулого тижня вона відвідала школу в Брістолі на Тижні обізнаності про психічне здоров’я, зустрівшись із тими, хто отримав наставництво від спортсменів з Фонду Дами Келлі Голмс.

Поки вона була там, один студент запитав її про те, як це – бути частиною королівської родини. Принцеса відповіла, що вона повинна вчитися і продовжує вчитися щодня.

Кетрін Міддлтон офіційно приєдналася до королівської родини 29 квітня 2011 року, коли вийшла заміж за принца Вільяма на церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Вони зустрічалися ще з часів навчання, коли обидва відвідували Сент-Ендрюський університет у Шотландії. Однак у 2007 році пара зробила невелику перерву, але пізніше помирилася.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон продемонструвала дуже трендовий образ.

Також Фокус писав про ставлення Кейт Міддлтон до принца Вільяма.