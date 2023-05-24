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Эмму Робертс заметили на съемках "Американской истории ужасов" (фото)

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Фото: Instagram emmaroberts | Эмма Робертс

Актриса была на съемках в стильном брючном костюме.

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32-летнюю американскую актрису Эмму Робертс запечатлели во время съемок "Американской истории ужасов" в Бруклине, Нью-Йорк. Звезда снималась в сцене предстоящего 12-го сезона шоу вместе с коллегой по фильму, 46-летним актером Мэттом Зукри. Об этом пишет Daily Mail.

На съемочной площадке знаменитая актриса появилась в стильном черном брючном костюме, который состоял из удлиненного блейзера и расклешенных брюк. Его звезда сериала "Королевы крика" сочетала с бордовой шелковой блузкой с завязками на воротнике и подходящими бордовыми сапогами на каблуках. Свои светлые локоны Робертс собрала в хвост.

Тем временем Зукри был в классическом наряде: актер надел черную футболку, синие джинсы, серое пальто и серые кроссовки. Дуэт снял сцену, в которой они болтали вместе, сидя на скамейке у воды.

Эмма ранее снималась в третьем, четвертом, седьмом и восьмом сезоне франшизы "Американская история ужасов" с 2013 по 2019 год. Она играла Мэдисон Монтгомери, Мэгги Эсмеральду, Серену Белинду и Брук Томпсон.

Напомним, Эмма Робертс посетила "Коачеллу-2023" со своим бойфрендом.

Также Фокус писал, что Ким Кардашьян получила роль в новом сезоне "Американской истории ужасов".