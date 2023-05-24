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Емму Робертс помітили на зйомках "Американської історії жахів" (фото)

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Фото: Instagram emmaroberts | Емма Робертс

Акторка була на зйомках у стильному брючному костюмі.

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32-річну американську акторку Емму Робертс зняли під час зйомок "Американської історії жахів" у Брукліні, Нью-Йорк. Зірка знімалася у сцені майбутнього 12-го сезону шоу разом із колегою з фільму, 46-річним актором Меттом Зукрі. Про це пише Daily Mail.

На знімальному майданчику знаменита акторка з'явилася в стильному чорному брючному костюмі, який складався з подовженого блейзера і розкльошених штанів. Його зірка серіалу "Королеви крику" поєднувала з бордовою шовковою блузкою із зав'язками на комірі та відповідними бордовими чоботями на підборах. Свої світлі локони Робертс зібрала у хвіст.

Тим часом Зукрі був у класичному вбранні: актор одягнув чорну футболку, сині джинси, сіре пальто та сірі кросівки. Дует зняв сцену, в якій вони розмовляли разом, сидячи на лавці біля води.

Емма раніше знімалася у третьому, четвертому, сьомому та восьмому сезоні франшизи "Американська історія жахів" з 2013 по 2019 рік. Вона грала Медісон Монтгомері, Меггі Есмеральду, Серену Белінду та Брук Томпсон.

Нагадаємо, Емма Робертс відвідала "Коачеллу-2023" зі своїм бойфрендом.

Також Фокус писав, що Кім Кардаш'ян отримала роль у новому сезоні "Американської історії жахів".