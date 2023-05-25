Кейт Миддлтон рассказала о неприятной привычке принца Уильяма

Мама четырех назвала это "ночным кошмаром".

Related video

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала о неприятной привычке своего мужа принца Уильяма. Об этом пишет Mirror.

Посещая базу Королевских ВВС на Кипре, Греция, в 2018 году, супруга будущего короля Великобритании заявила, что ее муж является "ночным кошмаром", когда ест пиццу на диване.

"Не ешьте пиццу на диванах", — посоветовал внук королевы Елизаветы II, когда на базе открыли новую зону отдыха.

"Ты ночной кошмар с этим", — отметила Кэтрин Миддлтон.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Как известно, принцесса Уэльская и ее муж время от времени лакомятся итальянским деликатесом. В прошлом месяце пара сделала неожиданную доставку пиццы в регби-клуб Dowlais.

Королевские персоны прибыли с 22 пирогами с такими начинками, как пеперони, курица барбекю и козий сыр.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

А в 2014 году была информация о том, что беременная Миддлтон заказала пиццу, останавливаясь в элитном отеле Carlyle в Верхнем Ист-Сайде.

Сын покойной принцессы Дианы и его хорошая подруга Кейт поженились в 2011 году. Они воспитывают трех общих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Напомним, Кейт Миддлтон ответила, как это быть принцессой.

Также Фокус писал об особом отношении Кейт Миддлтон к принцу Уильяму.