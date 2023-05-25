Кейт Міддлтон розповіла про неприємну звичку принца Вільяма

Мама чотирьох назвала це "нічним кошмаром".

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон розповіла про небажану звичку свого чоловіка принца Вільяма. Про це пише Mirror.

Відвідуючи базу Королівських ВПС на Кіпрі, Греція, у 2018 році, дружина майбутнього короля Великобританії заявила, що її чоловік є "нічним кошмаром", коли їсть піцу на дивані.

"Не їжте піцу на диванах", — порадив онук королеви Єлизавети ІІ, коли на базі відкрили нову зону відпочинку.

"Ти нічний кошмар із цим", — зауважила у відповідь Кетрін Міддлтон.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Як відомо, принцеса Уельська та її чоловік час від часу ласують італійським делікатесом. Минулого місяця пара зробила несподівану доставку піци в регбі-клуб Dowlais.

Королівські персони прибули з 22 пирогами з такими начинками, як пепероні, курка барбекю та козячий сир.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

А у 2014 році була інформація про те, що вагітна Міддлтон замовила піцу, зупиняючись в елітному готелі Carlyle у Верхньому Іст-Сайді.

Син покійної принцеси Діани та його хороша подруга Кейт одружилися у 2011 році. Наразі вони виховують трьох спільних дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відповіла, як це бути принцесою.

Також Фокус писав про особливе ставлення Кейт Міддлтон до принца Вільяма.