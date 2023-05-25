Анджела Бассетт раскрыла последние слова Тины Тернер, сказанные ей

Актриса сыграла певицу в документальном фильме о ее первом браке.

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64-летняя американская актриса Анджела Бассетт раскрыла последние слова "королевы рок-н-ролла" Тины Тернер. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Лауреат "Оскара" размышляет о своем последнем диалоге с покойной певицей Тиной Тернер, умершей в возрасте 83 лет.

"Как мы попрощаемся с женщиной, которая владела своей болью и травмой и использовала их как средство, чтобы изменить мир?" — высказалась актриса, сыгравшая Тину Тернер в 1993 году в фильме "На что способна любовь".

"Благодаря своей смелости в рассказе своей истории, своей преданности продолжению курса своей жизни, несмотря на жертвы, и своей решимости выкроить место в рок-н-ролле для себя и для других, похожих на нее, Тина Тернер показала другим, жившим в страхе, каким должно быть прекрасное будущее, наполненное любовью, состраданием и свободой", – продолжила она.

Анджела Бассетт на ежегодной церемонии Rock & Roll в 2021 году Фото: Getty Images

"Ее последние слова мне — для меня — были: "Ты никогда не передразнивала меня". Но ты погрузилась глубоко в свою душу, найдя свою внутреннюю Тину и показала ее миру", — рассказала Бассетт.

"Я буду держать эти слова близко к сердцу до конца своих дней. Для меня большая честь знать Тину Тернер".

"Тина Тернер — это подарок, который всегда будет "просто лучшим". Ангелы, пойте ей на покой... Королева", — подытожила она.

Хотя непонятно, с какой болезнью Тернер имела дело к моменту смерти, в марте она признала, что ее здоровье было в "большой опасности" из-за заболевания почек.

Тина Тернер Фото: Getty Images

Напомним, на 84-м году жизни скончалась Тина Тернер.

Также Фокус писал о секрете счастливой жизни от Тины Тернер за несколько недель до ее смерти.