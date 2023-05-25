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Стиль життя

Анджела Бассетт розкрила останні слова Тіни Тернер, сказані їй

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Фото: Getty Images | Анджела Бассетт

Акторка зіграла співачку в документальному фільмі про її перший шлюб.

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64-річна американська акторка Анджела Бассетт розкрила останні слова "королеви рок-н-ролу" Тіни Тернер. Про це пише Hollywood Reporter.

Лауреатка "Оскара" розмірковує про свій останній діалог з покійною співачкою Тіною Тернер, яка померла у віці 83 років.

"Як ми попрощаємося із жінкою, яка володіла своїм болем і травмою і використовувала їх як засіб, щоб змінити світ?" — висловилася акторка, яка зіграла Тіну Тернер у 1993 році у фільмі "На що здатна любов".

"Завдяки своїй сміливості в розповіді своєї історії, своїй відданості продовженню курсу свого життя, попри жертви, і своїй рішучості викроїти місце в рок-н-ролі для себе та для інших, схожих на неї, Тіна Тернер показала іншим, які жили в страху, яким має бути прекрасне майбутнє, наповнене любов’ю, співчуттям і свободою", – продовжила вона.

Анджела Бассетт на щорічній церемонії Rock & Roll у 2021 році Fullscreen
Анджела Бассетт на щорічній церемонії Rock & Roll у 2021 році
Фото: Getty Images

"Її останні слова мені — для мене — були: "Ти ніколи не передражнювала мене". Натомість ти заглибилася глибоко у свою душу, знайшовши свою внутрішню Тіну та показала її світові", — розповіла Бассетт.

"Я буду тримати ці слова близько до серця до кінця своїх днів. Для мене велика честь знати Тіну Тернер".

"Тіна Тернер — це подарунок, який завжди буде "просто найкращим". Ангели, співайте їй на спочинок… Королева", — підсумувала вона.

Хоча незрозуміло, з якою хворобою Тернер мала справу на момент смерті, у березні вона визнала, що її здоров’я було у "великій небезпеці" через захворювання нирок.

Тіна Тернер Fullscreen
Тіна Тернер
Фото: Getty Images

Нагадаємо, на 84-му році життя померла Тіна Тернер.

Також Фокус писав про секрет щасливого життя від Тіни Тернер за кілька тижнів до її смерті.