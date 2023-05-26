Настоящая "Эмили в Париже". Девушка, живущая в доме из сериала, рассказала, каково это на самом деле

Андрада живет в квартире, показанной в популярном шоу Netflix, и говорит, что ее соседи ненавидят туристов.

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Сериал "Эмили в Париже", рассказывающий о жизни американки Эмили в столице Франции, показывает жизнь в Париже слишком гламурной и очаровательной. Шоу критиковали за то, что Эмили выглядит слишком неестественно, а Париж слишком стереотипно. Девушка, живущая в квартире сериальной Эмили, подтвердила это, пишет Daily Mail.

20-летняя Андрада – эмигрантка, она занимается музыкой и пишет песни. И она снимает квартиру в здании, которое поклонники сериала знают, как "дом Эмили". И по ее словам реальная картина кардинально отличается от показанного в сериале.

Вместо роскошной эмигрантской жизни, которой наслаждается Эмили, Андраде приходится иметь дело с неисправной дверью и пассивно-агрессивными соседями, которые взяли на себя обязательство прогонять любых туристов, пытающихся войти в здание.

Андрада поделилась видео о том, как она каждый вечер возвращается домой и каждый день сражается с неуступчивой дверью.

Андрада и ее дверь Фото: Скриншот

"Реальность жизни в здании "Эмили в Париже": борьба со сломанной дверью каждый день недели", — подписала она видео.

Позже в комментарии она сообщила, что хозяину квартиры пришлось заменить дверь вскоре после того, как видео было снято, потому что она вообще перестала открываться.

А соседи не рады тому, что их дом стал новой достопримечательностью. Они прогонят туристов, а несколько раз пытались прогнать и саму Андраде, приняв ее за фанатку, пробравшуюся в здание.

"Жители охраняют здание "Эмили в Париже", как национальный памятник, потому что это происходит уже в четвертый раз", — написала она в соцсетях.

Андрада рассказала о жизни "настоящей Эмили в Париже"

Один из соседей написал красной краской "Эмили не приветствуется" на стене здания, чтобы предупредить поклонников шоу, что им тут не рады.

Надпись на доме Эмили в Париже Фото: Скриншот

А один из соседей не поверил Андраде, что она живет в этом доме, и устроил ей настоящий допрос, когда она пошла выносить мусор. Правда, ситуация разрешилась, когда она сообщила имя домовладельца.

Андрада рассказала о жизни "настоящей Эмили в Париже"

"Он спросил: "вы тут из-за Эмили?". И спросил то же самое у моих друзей, когда они пришли в гости. Я сказала, что у меня есть ключи и только тогда он успокоился", — рассказала девушка.

"Он сказал: "Прошу прощения. В здание входит так много людей, и я никогда не знаю, кто есть кто, и это действительно меня бесит, и я прошу прощения за свою агрессию", — Андраде пожаловалась, что он допрашивал ее, как в полиции и даже наличие ключей его не сразу убедило.

Напомним, сериал "Эмили в Париже" ранее обвинили в том, что наряды Эмили стоят слишком дорого и простая практикантка пиар-агентства себе позволить их не может. К слову, нарядами Эмили занимается Патриция Филд, та самая, которая создавала незабываемые образы для "Секса в большом городе".