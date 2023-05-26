Справжня "Емілі в Парижі". Дівчина, яка живе в будинку із серіалу, розповіла, яке це насправді

Андрада живе у квартирі, показаній у популярному шоу Netflix, і каже, що її сусіди ненавидять туристів.

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Серіал "Емілі в Парижі", що розповідає про життя американки Емілі в столиці Франції, показує життя в Парижі надто гламурним і чарівним. Шоу критикували за те, що Емілі має надто неприродній вигляд, а Париж надто стереотипний. Дівчина, яка живе у квартирі серіальної Емілі, підтвердила це, пише Daily Mail.

20-річна Андрада — емігрантка, вона займається музикою та пише пісні. І вона винаймає квартиру в будівлі, яку шанувальники серіалу знають як "будинок Емілі". І за її словами, реальна картина кардинально відрізняється від показаної в серіалі.

Замість розкішного емігрантського життя, яким насолоджується Емілі, Андраде доводиться мати справу з несправними дверима та пасивно-агресивними сусідами, які взяли на себе зобов'язання проганяти будь-яких туристів, які намагаються увійти в будівлю.

Андрада поділилася відео про те, як вона щовечора повертається додому та щодня бореться з непоступливими дверима.

Андрада та її двері Фото: Скриншот

"Реальність життя в будівлі "Емілі в Парижі": боротьба зі зламаними дверима щодня і щотижня", — підписала вона відео.

Пізніше в коментарі вона повідомила, що господареві квартири довелося замінити двері невдовзі після того, як відео було знято, бо вони взагалі перестала відчинятися.

А сусіди не радіють тому, що їхній будинок став новою пам'яткою. Вони проганяють туристів, а кілька разів намагалися прогнати й саму Андраде, сприйнявши її за фанатку, що прорвалася до будівлі.

"Жителі охороняють дім "Емілі в Парижі", як національну пам'ятку, бо це відбувається вже вчетверте", — написала вона в соцмережах.

Андрада розповіла про життя "справжньої Емілі в Парижі"

Один із сусідів написав червоною фарбою "Емілі тут не раді" на стіні будівлі, щоб попередити шанувальників шоу, що їх тут не чекають.

Напис на будинку Емілі в Парижі Фото: Скриншот

А один із сусідів не повірив Андраді, що вона живе в цьому будинку, і влаштував їй справжній допит, коли пішла виносити сміття. Щоправда, ситуація вирішилася, коли вона повідомила ім'я домовласника.

Андрада розповіла про життя "справжньої Емілі в Парижі"

"Він запитав: "Ви тут через Емілі?". І запитав те саме у моїх друзів, коли вони прийшли в гості. Я сказала, що в мене є ключі, і тільки тоді він заспокоївся", — розповіла дівчина.

"Він сказав: "Прошу вибачення. До будівлі входить так багато людей, і я ніколи не знаю, хто є хто, і це дійсно мене бісить, і я перепрошую за свою агресію", — Андрада поскаржилася, що він допитував її, як у поліції, і навіть наявність ключів його не одразу переконала.

Нагадаємо, серіал "Емілі в Парижі" раніше звинуватили в тому, що вбрання Емілі коштують надто дорого, і проста практикантка піар-агентства собі дозволити їх не може. До речі, нарядами Емілі займається Патриція Філд, та сама, яка створювала незабутні образи для "Сексу і міста".