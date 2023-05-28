Директор благотворительной организации Кейт Миддлтон оказался убийцей, — СМИ

По информации журналистов, глава детской организации, которую поддерживают принц и принцесса Уэльская, когда-то был жестоким подростком, устроившим хаос в оживленном поезде.

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Руководитель детского благотворительного фонда "Действие в интересах детей" 60-летний Пол Карберри оказался осужденным убийцей. Об этом пишет Mirror.

В 1979 году, в возрасте 16 лет, Карберри пять раз ударил ножом 21-летнего Джона Мюррея, который вез шотландских футбольных фанатов в Лондон на матч. Кроме того, он ранил еще одного пассажира в поезде. Мужчина был признан виновным в убийстве и отбывал срок в тюрьме для несовершеннолетних и в тюрьме для взрослых, прежде чем был освобожден в 1985 году.

"Это то, о чем я сожалел каждый день своей жизни. У семьи не было любимого человека из-за меня", — сказал он изданию.

Когда его спросили, преследует ли это его до сих пор, он добавил: "Конечно. Это был важный фактор в моей жизни. И, на самом деле, это повлияло на то, что я сделал в результате".

Он утверждает, что не говорил о своем прошлом из уважения к жертве и его семье.

В мае прошлого Кейт Миддлтон встретилась с Карберри в начальной школе в Сент-Джонс. Принцесса Уэльская обсуждала с исполнительным директором Action for Children обучение детей эмоциями.

Кейт Миддлтон и Пол Карберри в мае 2022 года

Директор с зарплатой 190 000 долларов в год также работает в Целевой группе по борьбе с серьезной и организованной преступностью в своей родной Шотландии.

AfC заявила, что Дворец был проинформирован о криминальном прошлом Карберри, когда он стал генеральным директором. Неясно, знали ли Кейт и Уильям об этом.

Ни в одной документации Фонда нет упоминания о совершенном преступлении, и Карберри никогда не говорил об этом публично, утверждая, что он "не хотел ни для кого открывать старые раны".

Кейт Миддлтон и Пол Карберри в мае 2022 года Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон рассказала правду о королевской жизни.