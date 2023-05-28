Директор благодійної організації Кейт Міддлтон виявився вбивцею, — ЗМІ

За інформацією журналістів, голова дитячої організації, яку підтримують принц та принцеса Уельська, колись був жорстоким підлітком, який влаштував хаос у жвавому потязі.

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Керівник дитячого благодійного фонду "Дія на користь дітей" 60-річний Пол Карберрі виявився засудженим убивцею. Про це пише Mirror.

1979 року, у віці 16 років, Карберрі п'ять разів ударив ножем 21-річного Джона Мюррея, який віз шотландських футбольних фанатів до Лондона на матч. Крім того, він поранив ще одного пасажира у поїзді. Чоловік був визнаний винним у вбивстві та відбував термін у в'язниці для неповнолітніх та у в'язниці для дорослих, перш ніж був звільнений у 1985 році.

"Це те, про що я шкодував щодня свого життя. У сім'ї не було коханої людини через мене", — сказав він.

Коли його запитали, чи це переслідує його досі, він додав: "Звичайно. Це був важливий чинник у моєму житті. І, насправді, це вплинуло на те, що я зробив у результаті".

Він стверджує, що не говорив про своє минуле з поваги до жертви та його сім'ї.

У травні минулого року Кейт Міддлтон зустрілася з Карберрі в початковій школі в Сент-Джонс. Принцеса Уельська обговорювала з виконавчим директором Action for Children навчання дітей емоціями.

Кейт Міддлтон і Пол Карберрі у травні 2022 року

Директор із зарплатою 190 000 доларів на рік також працює в Цільовій групі по боротьбі із серйозною та організованою злочинністю у своїй рідній Шотландії.

AfC заявила, що Палац був проінформований про кримінальне минуле Карберрі, коли він став генеральним директором. Невідомо, чи Кейт і Вільям знали про це.

У жодній документації Фонду немає згадки про скоєний злочин, і Карберрі ніколи не говорив про це публічно, стверджуючи, що він "не хотів ні для кого відкривати старих ран".

Кейт Міддлтон і Пол Карберрі у травні 2022 року Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон розповіла правду про королівське життя.