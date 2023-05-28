Сальма Хайек трогательно поздравила мужа с Днем рождения (фото)

Звездные супруги вместе уже больше 16 лет.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек трогательно поздравила своего супруга, 61-летнего французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино с Днем рождения, опубликовав в своем Instagram-аккаунте их совместную фотографию.

"С днем рождения, моя любовь, ты мое солнце, мое тепло, мой свет, моя сила, моя радость, моя любовь", — подписала знаменитая актриса публикацию.

На фото Сальма изображена в черном блестящем платье с длинными рукавами. Звезда фильма "Супер Майк: Последний танец" выглядела безумно счастливой, когда смотрела на своего супруга. Тем временем миллиардер в черном смокинге и галстуке-бабочке нежно обнял Хайек за талию.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино Фото: Instagram salmahayek

Сальма и Франсуа-Анри поженились в 2009 году. Они воспитывают общую 15-летнюю дочь Валентину, которая время от времени выходит со звездными родителями в свет. У миллиардера также есть двое взрослых детей — 21-летняя Матильда и 24-летний Франсуа — от его бывшей жены Дороти Лепер, а также 16-летний сын Огюстен от отношений с моделью Линдой Евангелистой.

Напомним, Сальма Хайек появилась на публике со своей единственной дочерью.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023 в компании своего мужа.