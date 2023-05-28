Сальма Хаєк зворушливо привітала чоловіка з Днем народження (фото)

Зіркове подружжя разом уже понад 16 років.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк зворушливо привітала свого чоловіка, 61-річного французького бізнесмена Франсуа-Анрі Піно з Днем народження, опублікувавши у своєму Instagram-акаунті їхню спільну фотографію.

"З днем народження, моє кохання, ти моє сонце, моє тепло, моє світло, моя сила, моя радість, моє кохання", — підписала знаменита акторка публікацію.

На фото Сальма зображена у чорній блискучій сукні з довгими рукавами. Зірка фільму "Супер Майк: Останній танець" виглядала шалено щасливою, коли дивилася на свого чоловіка. Тим часом мільярдер у чорному смокінгу та краватці-метелику ніжно обійняв Хаєк за талію.

Сальма Хаєк та Франсуа-Анрі Піно Фото: Instagram salmahayek

Сальма та Франсуа-Анрі одружилися у 2009 році. Вони виховують спільну 15-річну доньку Валентину, яка час від часу виходить із зірковими батьками у світ. У мільярдера також є двоє дорослих дітей — 21-річна Матильда та 24-річний Франсуа — від його колишньої дружини Дороті Лепер, а також 16-річний син Огюстен від стосунків із моделлю Ліндою Євангелістою.

Нагадаємо, Сальма Хаєк з'явилася на публіці зі своєю єдиною дочкою.

Також Фокус писав, що Сальма Хаєк з'явилася на червоній доріжці Канського кінофестивалю-2023 у компанії свого чоловіка.