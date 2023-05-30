Эмили Ратаковски показала зеленое бикини от своего бренда Inamorata

Эмили Ратаковски позировала на пляже в Рио.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски, которая на прошлой неделе продемонстрировала подтянутую фигуру в крошечном черном бикини, представила новый купальник своего бренда Inamorata.

Брюнетка поделилась в своих социальных сетях серией фотографии и видео, сделанных на пляже в Бразилии. На снимках Ратаковски была в стильном купальнике с зеленым, желтым и синим принтом ее лейбла в рамках сотрудничества с Mirror Palais.

Эмили Ратаковски

Незамужняя модель польско-еврейского происхождения, которая в последний раз была замечена с певцом Гарри Стайлсом, распустила свои темные волосы и была без макияжа. Ожерелье с синим кулоном и солнцезащитные очки завершили пляжный образ Ратаковски.

Эмили Ратаковски Фото: Instagram @inamoratawoman

Бренд Inamorata — детище Эмили Ратаковски. То, что сначала начиналось как линия купальных костюмов, с тех пор расширилось до домашней одежды и различных костюмов.

Напомним, Эмили Ратаковски воспитывает двухлетнего сына Сильвестра от брака с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Они объявили о своем разводе летом 2022 на фоне слухов об изменах мужа модели.

Также Фокус писал об идеальном купальнике на лето 2023, который продемонстрировала Эмили Ратаковски.