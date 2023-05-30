Емілі Ратаковскі показала зелене бікіні від свого бренду Inamorata

Емілі Ратаковскі позувала на пляжі в Ріо.

Related video

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі, яка минулого тижня продемонструвала підтягнуту фігуру у крихітному чорному бікіні, представила новий купальник свого бренду Inamorata.

Брюнетка поділилася у своїх соціальних мережах серією фото та відео, зроблених на пляжі у Бразилії. На знімках Ратаковскі була у стильному купальнику із зеленим, жовтим та синім принтом її лейбла в межах співпраці з Mirror Palais.

Емілі Ратаковскі

Незаміжня модель польсько-єврейського походження, яка востаннє була помічена зі співаком Гаррі Стайлсом, розпустила своє темне волосся і була без макіяжу. Намисто із синім кулоном та сонцезахисні окуляри завершили пляжний образ Ратаковскі.

Емілі Ратаковскі Фото: Instagram @inamoratawoman

Бренд Inamorata — дітище Емілі Ратаковскі. Те, що спочатку починалося як лінія купальних костюмів, відтоді розширилося до домашнього одягу та різних костюмів.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі виховує дворічного сина Сільвестра від шлюбу із кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Вони оголосили про своє розлучення влітку 2022 року на тлі чуток про зради чоловіка моделі.

Також Фокус писав про ідеальний купальник на літо 2023 року, який продемонструвала Емілі Ратаковскі.