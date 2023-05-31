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Стиль жизни

Джессика Честейн продемонстрировала идеальный деловой ансамбль (фото)

Джессика Честейн, Джессика Честейн стиль, идеальный деловой образ на лето 2023, деловая мода 2023, брючный костюм
Фото: Getty Images | Джессика Честейн

Знаменитость рассказала о работе над новым успешным проектом.

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46-летняя американская актриса Джессика Честейн продемонстрировала идеальный деловой ансамбль на лето 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне звезда картины "Интерстеллар" прибыла в студию NBC в Нью-Йорке на шоу "Today", чтобы поговорить с ведущей о своей номинации на лучшую женскую роль, полученную за роль в "Кукольном доме".

"Это мечта, которая осуществилась", — призналась актриса, сидя на съемочной площадке в насыщенно-синем костюме с брюками с высокой талией и пиджаком в тон, который обтягивал ее бедра. Аутфит она дополнила солнцезащитными очками и сумочкой в тон основного наряда.

К изысканному ансамблю Честейн, которая посещала Украину во время полномасштабной войны, также добавила простую блузку кремового оттенка на пуговицах.

Джессика Честейн в Нью-Йорке

В драме Генрика Ибсена Джессика играет роль Норы, жены и матери, которая вынуждена подвергать сомнению все в своей чрезвычайно структурированной жизни.

Темы постановки включают внешность, власть денег и место женщины в патриархальном обществе.

Джессика Честейн в Нью-Йорке

Проект получил семь номинаций, включая лучшую режиссуру и лучшее воспроизведение пьесы, продюсером которой была номинирована Джессика.

Напомним, Джессика Честейн упала на публике.

Также Фокус писал о кардинальном изменении имиджа Джессики Честейн.