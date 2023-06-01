Продюсер ответила, выйдет ли "Человек-паук-4"

На процесс создания картины влияет бунт сценаристов в Голливуде.

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Стало известно, получится ли продолжение истории Человека-паука от Marvel. Об этом пишет Variety.

Продюсер Эми Паскаль подтвердила, что хотя долгожданное продолжение было отложено из-за забастовки сценаристов, над ним еще продолжается работа.

"Мы собираемся снимать еще один фильм? Конечно, — сказала Эми, — мы в процессе, но сценаристы бастуют, во время забастовки никто не работает".

Она добавила: "Мы все поклонники, и каждый раз, когда они собираются вместе, мы начинаем".

"Человек-паук: Дороги домой нет" вышел в декабре 2021 года и собрал почти 2 миллиарда долларов. О четвертой части истории Питера Паркера, которого сыграл Том Холланд, пока очень мало подробностей.

Том Холланд Фото: tomholland2013

В феврале Кевин Файги сказал Entertainment Weekly, что написание сценария только начинается.

"Все, что я скажу, это то, что у нас есть история. У нас есть большие идеи на этот счет, и наши сценаристы сейчас только наводят перо на бумагу".

О дате выхода фильма тоже еще рано говорить.

Кадр из фильма

Напомним, Зендая и Эндрю Гарфилд обсудили Тома Холланда.

Также Фокус писал о свидании Тома Холланда и Зендаи в Венеции.