Продюсерка відповіла, чи вийде "Людина-павук-4"

На процес створення картини впливає бунт сценаристів у Голлівуді.

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Стало відомо, чи вийде продовження історії Людини-павука від Marvel. Про це пише Variety.

Продюсерка Емі Паскаль підтвердила, що хоча довгоочікуване продовження було відкладено через страйк сценаристів, над ним ще триває робота.

"Ми збираємося знімати ще один фільм? Звичайно, — сказала Емі, — ми в процесі, але сценаристи страйкують, під час страйку ніхто не працює".

Вона додала: "Ми всі прихильники, і щоразу, коли вони збираються разом, ми починаємо".

"Людина-павук: Дороги додому немає" вийшов у грудні 2021 року та заробив майже 2 мільярди доларів. Про четверту частину історії Пітера Паркера, якого зіграв Том Голланд, наразі дуже мало подробиць.

Том Голланд Фото: tomholland2013

У лютому Кевін Файгі сказав Entertainment Weekly, що написання сценарію тільки починається.

"Усе, що я скажу, це те, що в нас є історія. У нас є великі ідеї щодо цього, і наші сценаристи зараз лише наводять перо на папір".

Про дату виходу фільму також ще рано говорити.

Кадр з фільму

Нагадаємо, Зендея та Ендрю Гарфілд обговорили Тома Голланда.

Також Фокус писав про побачення Тома Голланда та Зендеї у Венеції.