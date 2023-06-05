Деми Мур сходила на фермерский рынок с дочкой и внучкой (фото)

Деми Мур стала бабушкой в апреле этого года.

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60-летняя американская актриса Деми Мур была замечена вместе со своей дочкой Румер, а также маленькой внучкой Луэттой Исли Томас Уиллис. Они наслаждались походом по магазинам на фермерском рынке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Ангелов Чарли", которую недавно заметили на прогулке с дочерью Скаут в Нью-Йорке, предпочла для выхода повседневный комфортный образ. Мать троих детей надела темно-зеленые брюки с большими карманами спереди и добавила сверху простую белую толстовку с капюшоном. Деми Мур дополнила свой образ парой красочных кроссовок со шнурками и солнцезащитными очками.Актриса несла своего пушистого любимца по кличке Плов в тканевом черном слинге.

Рядом с актрисой была ее старшая дочь, 34-летняя Румер, которую она делит с бывшим мужем Брюсом Уиллисом. Новоиспеченная мама оделась для прогулки в полностью черный ансамбль. На ней также была бежевая сумка-кенгуру, в которой находилась ее малышка Луэтта.

Месяц назад Деми стала бабушкой, чему несказанно рада. Ее старшая дочь Румер родила девочку Луэтту. Роды проходили дома в бассейне, и мать поддерживала дочь в этот момент, как и обе сестры роженицы.

Также Фокус писал, что Деми Мур продемонстрировала стильный повседневный костюм.