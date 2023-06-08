Австралиец, выигравший $40 миллионов, рассказал, на что потратил деньги

Мужчина выгодно инвестировал часть денег.

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Клифф Литтл из Кернса (Кливсленд, Австралия), выигравший в лотерею 40 миллионов долларов, спустя четыре года после события, кардинально изменившего его жизнь, рассказал журналистам 9News, куда он потратил полученные деньги.

Мужчина с ограниченными возможностями из-за состояния здоровья, на второй день после того, как стал миллионером, ушел с работы и взялся осуществлять свои мечты. Клифф решил инвестировать часть своих денег в покупку нескольких скаковых лошадей, приобретя попутно дом для своих детей и красную спортивную машину Toyota Supra.

Инвестиции, вложенные в животных, приносят свои плоды. Так, его двухлетний жеребец Чифрадо, за которого Литтл отдал 320 тысяч долларов, уже заработал для него 810 тысяч долларов призовых, выиграв Spirit of Boom Classic и BRC Sires Produce Stakes в последних двух стартах.

Тренер лошади Рекс Липп купил жеребенка от имени мистера Литтла и признался, что даже не знает, как выглядит миллионер.

Клифф Литтл Фото: 9news.com.au

"Я никогда не встречался с ним, я никогда не видел его фотографии, но я сказал Клиффу, что это единственный жеребенок, который мне нравится на распродаже, и он фактически доверил его мне", – сказал он.

10 июня Чифрадо примет участие в престижных скачках JJ Atkins Plate в Страдброке с призовым фондом в миллион долларов. .

Помимо спортивных достижений, Чифрадо очень перспективен для разведения благодаря своим сильным родословным.

Что касается Литтла, то свое отношение к деньгам он поменял. По его словам, выигрыш на скачках и выигрыш в лотерее ощущаются очень по-разному.

"Люди могут насмехаться над этим, но большие деньги – это лишь второстепенное значение, когда вы видите кубки. Лото – это игра на удачу, как всем известно, но победа в первой группе с тренером, тренирующим лошадь, и жокеем, готовым ехать с ней, – это волнение, тактика и тому подобное", – сказал он, гордо демонстрируя свои трофеи.

Ранее Фокус писал, что женщина дважды за месяц выиграла в лотерею по миллиону долларов.