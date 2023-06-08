Австралієць, який виграв $40 мільйонів, розповів, на що витратив гроші

Чоловік вигідно інвестував частину грошей.

Related video

Кліфф Літтл з Кернса (Клівсленд, Австралія), який виграв у лотерею 40 мільйонів доларів, через чотири роки після події, що кардинально змінила його життя, розповів журналістам 9News, куди він витратив отримані гроші.

Чоловік з обмеженими можливостями через стан здоров'я на другий день після того, як став мільйонером, пішов із роботи та взявся здійснювати свої мрії. Кліфф вирішив інвестувати частину своїх грошей у купівлю кількох скакових коней, придбавши попутно будинок для своїх дітей та червону спортивну машину Toyota Supra.

Інвестиції, вкладені у тварин, дають свої плоди. Так, його дворічний жеребець Чифрадо, за якого Літтл віддав 320 тисяч доларів, вже заробив для нього 810 тисяч доларів призових, вигравши Spirit of Boom Classic та BRC Sires Produce Stakes в останніх двох стартах.

Тренер коня Рекс Ліпп купив лоша від імені містера Літтла і зізнався, що навіть не знає, як виглядає мільйонер.

Кліфф Літтл Фото: 9news.com.au

"Я ніколи не зустрічався з ним, я ніколи не бачив його фотографії, але я сказав Кліффу, що це єдине лоша, яке мені подобається на розпродажі, і він фактично довірив його мені", — сказав він.

10 червня Чіфрадо візьме участь у престижних перегонах JJ Atkins Plate у Страдброку із призовим фондом у мільйон доларів. .

Крім спортивних досягнень, Чифрадо дуже перспективний для розведення завдяки своїй сильній родослівні.

Щодо Літтла, то своє ставлення до грошей він змінив. За його словами, виграш на перегонах та виграш у лотереї відчуваються дуже по-різному.

"Люди можуть глузувати з цього, але великі гроші – це має лише другорядне значення, коли ви бачите кубки. Лото – це гра на удачу, як усім відомо, але перемога в першій групі з тренером, який тренує коня, і жокеєм, готовим їхати на ньому, – це хвилювання, тактика тощо”, – сказав він, гордо демонструючи свої трофеї.

Раніше Фокус писав, що жінка двічі на місяць виграла у лотерею по мільйону доларів.