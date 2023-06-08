Известный журналист высмеял принца Гарри и пообещал не молчать после суда

Морган никогда не церемонился с принцем Гарри и прямо критиковал его после "Мэгзита" и скандальных интервью.

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Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган, который никогда не скрывал своего негативного отношения к герцогам Сассекским после их выходок во вред королевской семье, отреагировал на появление принца Гарри в суде, где тот пытается добиться наказания для Mirror Group за то, что сотрудники СМИ прослушивали его телефон, пишет Daily Mail.

Морган с издевкой отметил, что желает ему удачи в его кампании по обеспечению конфиденциальности.

"Я с нетерпением жду возможности прочитать это в его следующей книге", – съязвил он.

Гарри утверждал в судебных документах, что Морган развязал "шквал ужасающих личных нападок и запугивания" против него и его жены Меган Маркл. Герцог добавил, что это произошло вследствие того, что он подал иск в отношении Mirror Group и "по-видимому, в отместку и в надежде", что он отступит, прежде чем сможет привлечь Пирса к должной ответственности за "его незаконную деятельность" по отношению как к нему, так и к его матери, принцессе Диане во время его редакторства.

Морган был редактором Daily Mirror с 1995 по 2004 год.

"Разумный путь вперед для всех – дождаться, пока все закончится, а затем высказать свое мнение. Я никогда не был известен своим молчанием, и я подозреваю, что не буду молчать, когда все закончится. Но с моей стороны было бы упущением комментировать, пока все продолжается, и я уверен, что вы это понимаете. Я не могу говорить об этом деле, так как у меня, очевидно, есть мнения, им придется подождать, пока все не закончится. Я бы с удовольствием, как вы, наверное, догадываетесь, но я пока буду хранить достойное молчание", – заявил Морган.

Морган покинул телешоу Good Morning Britain в марте 2021 года, объяснив, что не верит заявлениям, сделанным Меган Маркл во время взрывного интервью, которое она и Гарри дали Опре Уинфри.

Герцог утверждал, что Морган запугивал его и его жену с тех пор, как он возбудил судебный процесс против издателя газеты Mirror.

Суду также сообщили, что Пирс ссылался на слухи о встречах между покойной матерью Гарри, принцессой Дианой, и артистом Майклом Бэрримором в своей книге The Insider.

Дэвид Шерборн, адвокат Гарри, указал, что причина, по которой Морган услышал это, заключалась в том, что журналисты Mirror могли услышать "личные сообщения". По его словам, письмо Дианы Бэрримору от июня 1997 года, всего за два месяца до ее безвременной смерти, "демонстрирует влияние этой деятельности".

Юрист заявил, что Диана написала Бэрримору, что ничего от него не слышала, и надеялась, что его молчание было "хорошей новостью", добавив: "У меня был кошмар с таблоидами".

Принц Гарри подчеркнул, что он был "шокирован, возмущен и потрясен", когда ему показали три рукописных письма Дианы к Бэрримору:

"Они датированы 23 марта, 25 апреля и 2 июня 1997 года соответственно и выражают озабоченность моей матери благополучием мистера Бэрримора и любезно предлагают ему плечо, на котором он может поплакаться".

У Дианы и Бэрримора были частные встречи. В своих письменных показаниях Гарри сказал, что "можно с уверенностью предположить", что его мать и мистер Бэрримор обменивались голосовыми сообщениями о своих личных встречах.

"Мысль о том, что Пирс Морган и его банда журналистов прослушивают личные и конфиденциальные сообщения моей матери так же, как и меня, а затем устроили ей "кошмарное время" за три месяца до ее смерти в Париже, заставляет меня чувствовать себя физически больным и еще более решительным, чтобы привлечь виновных, включая мистера Моргана, к ответственности за их гнусное и совершенно неоправданное поведение" – цитируют СМИ слова Гарри.

Морган ранее отрицал взлом телефона, заявив, что он не будет слушать лекции о вторжении в частную жизнь от "кого-то, кто провел последние три года безжалостно и цинично вторгаясь в частную жизнь королевской семьи для получения огромной коммерческой выгоды".

Ранее Фокус писал, что принц Гарри на суде заявил, что у него нет никаких доказательств, что журналисты его взломали.