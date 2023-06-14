Принц Гарри впервые вышел в свет после скандальных показаний в суде

Принц вернулся в США и появился на трибунах Warrior Games, соревнованиях для раненых военнослужащих и ветеранов.

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Принц Гарри впервые появился на публике после своего скандального выступления в Высоком суде Лондона. Он посетил "Игры воинов" в Сан-Диего, США. Вдохновляясь именно этими соревнованиями для раненых военнослужащих, принц создал международный аналог — Invictus Games. Об этом пишет Daily Mail.

38-летний принц сидел рядом с генералом Гэри Брито, отвечающим за подготовку армии, также его видели за беседой с участниками соревнований.

Принц Гарри на "Играх воинов"

Это первый раз, когда Гарри появляется на публике с тех пор, как он вернулся из Лондона, где он давал показания в Высоком суде по делу о взломе телефона против газет Mirror Group. Он был первым членом королевской семьи, давшим показания в суде за более чем 130 лет.

Пока он был в Лондоне, то не встречался с членами своей семьи и уже в пятницу улетел в Калифорнию.

Собственные Invictus Games принца Гарри, которые он начал организовывать в 2014 году, пройдут в Дюссельдорфе в сентябре.

Принц Гарри на "Играх воинов"

Мероприятие предоставляет возможность тем, кто пострадал от болезни или травмы во время или в результате службы, принять участие в спортивных соревнованиях против других стран.

Но ранее в этом году организаторов благотворительного мероприятия призвали дистанцироваться от принца Гарри после его откровений в его мемуарах "Запасной".

Он написал, что убил 25 талибов во время своей службы в Афганистане, что вызвало критику и талибов и военных.

Известный публицист Линн Фрэнкс заявила, что решение герцога Сассекского рассказать о том, что он убил талибов во время службы в Афганистане, "выставило его полным идиотом".

Утверждения Гарри, в том числе и то, что он считал боевиков Талибана "шахматными фигурами" во время операций, вызвали гнев со стороны сообщества вооруженных сил, которые обвинили герцога в нарушении этикета.

Бен МакБин, бывший королевский морской пехотинец и друг принца, сказал, что такие комментарии были неразумными. Другие говорили, что Гарри подверг людей риску.

А еще одно заявление в мемуарах о том, что он употреблял наркотики, ставит под угрозу его пребывание в США, та как он солгал об этом, получая визу.

В 2020 году он заявил, что не употреблял наркотики. А в мемуарах и сериале Netflix признался в употреблении кокаина, марихуаны и галлюциногенов.

Если выяснится, что Гарри солгал в своих визовых формах, его могут выслать из США.

Обвинения были сделаны The Heritage Foundation, консервативным аналитическим центром, который добивается обнародования документов Министерства внутренней безопасности в соответствии с американским законом о свободе информации.

Напомним, давая показания в Высоком суде Лондона, принц Гарри заявил, что у него нет никаких доказательств того, что его телефон взломали журналисты. Но при этом он сказал судье, что будет "очень несправедливо", если он проиграет.