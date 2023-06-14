Принц Гаррі вперше вийшов в люди після скандальних свідчень у суді

Принц повернувся до США та з'явився на трибунах Warrior Games, змаганнях для поранених військовослужбовців та ветеранів.

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Принц Гаррі вперше з'явився на публіці після свого скандального виступу у Високому суді Лондона. Він відвідав "Ігри воїнів" у Сан-Дієго, США. Надихаючись саме цими змаганнями для поранених військовослужбовців, принц створив міжнародний аналог Invictus Games. Про це пише Daily Mail.

38-річний принц сидів поруч із генералом Гері Бріто, який відповідає за підготовку армії, також його бачили за бесідою з учасниками змагань.

Принц Гаррі на "Іграх воїнів"

Це вперше, коли Гаррі з'являється на публіці з того часу, як він повернувся з Лондона, де він давав свідчення у Високому суді у справі про злом телефону проти газет Mirror Group. Він був першим членом королівської сім'ї, який дав свідчення в суді за 130 років.

Поки він був у Лондоні, то не зустрічався з членами своєї родини та вже у п'ятницю відлетів до Каліфорнії.

Власні Invictus Games принца Гаррі, які він почав організовувати у 2014 році, відбудуться у Дюссельдорфі у вересні.

Принц Гаррі на "Іграх воїнів"

Захід надає можливість тим, хто постраждав від хвороби чи травми під час або внаслідок служби, взяти участь у спортивних змаганнях проти інших країн.

Але раніше цього року організаторів благодійного заходу закликали дистанціюватися від принца Гаррі після його одкровень у його мемуарах "Запасний".

Він написав, що вбив 25 талібів під час своєї служби в Афганістані, що викликало критику і талібів, і військових.

Відомий публіцист Лінн Френкс заявила, що рішення герцога Сассекського розповісти про те, що він убив талібів під час служби в Афганістані, "виставило його повним ідіотом".

Твердження Гаррі, в тому числі й те, що він вважав бойовиків Талібану "шаховими фігурами" під час операцій, викликали гнів з боку спільноти збройних сил, які звинуватили герцога у порушенні етикету.

Бен Макбін, колишній королівський морський піхотинець і друг принца, сказав, що такі коментарі були нерозумними. Інші казали, що Гаррі ризикував життями інших.

А ще одна заява в мемуарах про те, що він вживав наркотики, ставить під загрозу його перебування в США, як він збрехав про це, отримуючи візу.

2020 року він заявив, що не вживав наркотики. А в мемуарах та серіалі Netflix зізнався у вживанні кокаїну, марихуани та галюциногенів.

Якщо з'ясується, що Гаррі збрехав у візових формах, його можуть вислати зі США.

Звинувачення було зроблено The Heritage Foundation, консервативним аналітичним центром, який домагається оприлюднення документів Міністерства внутрішньої безпеки відповідно до американського закону про свободу інформації.

Нагадаємо, даючи свідчення у Високому суді Лондона, принц Гаррі заявив, що він не має жодних доказів того, що його телефон зламали журналісти. Але при цьому він сказав судді, що буде "дуже несправедливо", якщо він програє.