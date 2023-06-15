Ана де Армас продемонстрировала стильный купальник с эффектом "омбре"

Звезда экранов отдыхает с близкими в Греции.

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35-летняя кубано-испанская актриса Ана де Армас продемонстрировала свою великолепную фигуру стильном купальнике. Знаменитость заметили на пляже в Греции вместе с мамой и друзьями. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Достать ножи" была в бело-голубом купальнике Louis Vuitton с эффектом "омбре", который был покрыт фирменным принтом французского дома моды. Актриса продемонстрировала свою естественную красоту, отказавшись от макияжа и собрав свои темные локоны в хвост.

На некоторых кадрах видно, как она заходила в воду, которая, судя по выражению ее лица, была холодной. Де Армас обернула бежевое полотенце вокруг плеч, когда она мочила ноги рядом со своей матерью Аной Касо.

Ана было в прекрасном настроении, широко улыбаясь в течение дня.

Напомним, Ана де Армас представила на Венецианском кинофестивале фильм-байопик о Мэрилин Монро. Она появилась в розовом платье, которое напоминало знаменитый наряд Мэрилин из картины "Зуд седьмого года".

Ранее Фокус писал, что голивудская актриса Ана де Армас призналась, что всерьез думала о завершении кинокарьеры.