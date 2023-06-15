Ана де Армас продемонструвала стильний купальник із ефектом "омбре"

Зірка екранів відпочиває з близькими у Греції.

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35-річна кубано-іспанська акторка Ана де Армас продемонструвала свою чудову фігуру стильному купальнику. Знаменитість помітили на пляжі в Греції разом із мамою та друзями. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Дістати ножі" була у біло-блакитному купальнику Louis Vuitton з ефектом "омбре", який був покритий фірмовим принтом французького будинку моди. Акторка продемонструвала свою природну красу, відмовившись від макіяжу та зібравши свої темні локони у хвіст.

На деяких кадрах видно, як вона заходила у воду, яка, судячи з її обличчя, була холодною. Де Армас обернула бежевий рушник навколо плечей, коли вона мочила ноги поряд зі своєю матір'ю Аною Касо.

Ана була у чудовому настрої, широко посміхаючись протягом дня.

Нагадаємо, Ана де Армас представила на Венеціанському кінофестивалі фільм-байопік про Мерілін Монро. Вона з'явилася в рожевій сукні, яка нагадувала знамените вбрання Мерілін з картини "Сверблячка сьомого року".

Раніше Фокус писав, що голівудська актриса Ана де Армас зізналася, що всерйоз думала про завершення кінокар'єри.