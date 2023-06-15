Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Ана де Армас продемонструвала стильний купальник із ефектом "омбре"

Ана де Армас Фільми, Ана де Армас фото, Ана де Армас стиль, Ана де Армас зараз, Ана де Армас фігура
Фото: Instagram ana_d_armas | Ана де Армас

Зірка екранів відпочиває з близькими у Греції.

Related video

35-річна кубано-іспанська акторка Ана де Армас продемонструвала свою чудову фігуру стильному купальнику. Знаменитість помітили на пляжі в Греції разом із мамою та друзями. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Дістати ножі" була у біло-блакитному купальнику Louis Vuitton з ефектом "омбре", який був покритий фірмовим принтом французького будинку моди. Акторка продемонструвала свою природну красу, відмовившись від макіяжу та зібравши свої темні локони у хвіст.

На деяких кадрах видно, як вона заходила у воду, яка, судячи з її обличчя, була холодною. Де Армас обернула бежевий рушник навколо плечей, коли вона мочила ноги поряд зі своєю матір'ю Аною Касо.

Ана була у чудовому настрої, широко посміхаючись протягом дня.

Нагадаємо, Ана де Армас представила на Венеціанському кінофестивалі фільм-байопік про Мерілін Монро. Вона з'явилася в рожевій сукні, яка нагадувала знамените вбрання Мерілін з картини "Сверблячка сьомого року".

Раніше Фокус писав, що голівудська актриса Ана де Армас зізналася, що всерйоз думала про завершення кінокар'єри.