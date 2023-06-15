Не могу похудеть. 7 самых распространенных причин

Если вам долгое время не удается похудеть, значит, вы что-то делаете не так. Оказывается, и в борьбе с лишним весом можно совершать ошибки.

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Постоянно "сидите" на диете

У всех есть подруга, перепробовавшая уже массу причудливых диет, где каждая – та единственная, которая приведет к желаемому результату.

Согласно опросу, проведенному брендом подсластителей Splenda, более 10% женщин придерживаются диеты более пяти раз в год. Это наносит ущерб вашему организму, так как приводит к дисбалансу в обмене веществ. Это означает, что когда вы неизбежно сбиваетесь с курса на своей последней диете, то рискуете моментально набрать лишние килограммы, едва вернувшись к обычному питанию.

Считаете себя толстым

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Вам может показаться, что ваш вес зависит только от того, что вы едите, но есть еще ряд психологических факторов, влияющих на успех вашей диеты. Недавние исследования показали, что если вы считаете себя толстым, вы, скорее всего, наберете вес.

Например, исследование, опубликованное в Journal of Obesity, показало, что люди с нормальным весом с большей вероятностью будут иметь избыточный вес через 10 лет, если изначально считают себя толстыми. Психологический стресс, вызванный мыслями о том, что у вас есть лишний вес, высвобождает гормоны, которые могут привести к повышенному аппетиту и снижению метаболизма. Это означает, что для того, чтобы ваша диета была успешной, нужно мыслить позитивно.

Едите скрытый сахар

Сахар прячется за каждым углом, стараясь испортить вашу диету, поэтому вам нужно научиться разоблачать его. Возьмем, к примеру, йогурт. Обычный йогурт уже содержит около 13 г сахара на 250 мл, а некоторые йогурты с наполнителем (да, даже предположительно полезные) содержат дополнительно четыре чайных ложки сахара на 250 мл.

Казалось бы, вполне здоровый перекус, но нет. Откажитесь от йогуртов с наполнителем, а чтобы насладиться сладким лакомством, просто размешайте чайную ложку меда или кленового сиропа в белом йогурте.

Пропускаете завтрак

С каждым приемом пищи вы набираете калории, поэтому пропустив один из них, вы похудеете, верно? Нет. Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что завтрак действительно является самым важным приемом пищи в течение дня, и его пропуск может привести к увеличению веса.

Они обнаружили, что, когда в начале дня человек пропускает завтрак, мозг начинает искать высококалорийные продукты, чтобы компенсировать дефицит энергии в организме. Вот почему люди, сидящие на диете и пропускающие приемы пищи, с большей вероятностью отдадут предпочтение высококалорийным блюдам в конце дня, что приведет к увеличению веса, а не к его потере.

Злоупотребляете диетическими напитками

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Диетические безалкогольные напитки долгое время считались безобидным источником удовольствия для людей, которые придерживаются диеты. Однако это не так. Согласно исследованию, проведенному в Университете Пердью, люди, которые пьют диетические безалкогольные напитки, имеют больше шансов набрать вес, чем те, кто пьет обычные безалкогольные напитки. А все из-за искусственных подсластителей, таких как аспартам и сахарин, которые обычно содержатся в диетических напитках.

Эти подсластители сбивают с толку ваш организм, потому что он не потребляет калорий, которые обычно ассоциируются со сладким вкусом. Это приводит к высвобождению большего количества гормонов инсулина и лептина, что, в свою очередь, усиливает голод и тягу к еде.

Не занимаетесь спортом

Любая чудодейственная диета, которая утверждает, что можно быстро похудеть без каких-либо упражнений, вводит вас в заблуждение. Физическая активность является ключевым аспектом похудения, и без нее вы можете обречь себя на неудачу.

Исследование, опубликованное в Journal of Obesity, показало, что женщины в фокус-группе, которые одновременно занимались спортом и придерживались диеты, потеряли на 25% больше веса, чем женщины, которые сидели только на диете. В то время, как в первой группе две трети женщин достигли целевого снижения веса на 10 процентов от массы тела, даже половина женщин, которые придерживались лишь диеты, не достигли желаемого.

Легко поддаетесь искушению

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Отказываясь от продуктов, запрещенных диетой, вы во много раз усиливаете тягу к этим продуктам. Во-первых, запретный плод всегда сладок. Ну, а во-вторых, в первые несколько дней диеты так происходит практически с каждым, потому что происходит адаптация к новому режиму питания. Время от времени поддаваться этим пристрастиям и позволить им свести на нет вашу диету — совершенно разные вещи.

Например, вы можете съесть кусок торта и решить, что еще два или три не повредят, потому что первый кусок наверняка уже испортил вашу диету. Это заблуждение привело к краху не одного желающего похудеть, поэтому избегайте таких установок любой ценой. В конечном счете, так вы боретесь с собой, и если ваша мотивация и конечная цель сильны, то вы будете мотивированы и наполнены энтузиазмом, потому что знаете, что каждый день приближает вас к желаемому результату.

Напомним, согласно последним рекомендациям ВОЗ, сахарозаменители могут принести вред вашему здоровью

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