58-летняя Элизабет Херли показала идеальную фигуру в купальнике

На новых фотографиях звезда показала три модели купальников.

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58-летняя британская актриса, модель и продюсер Элизабет Херли продемонстрировала своим подписчикам в соцсети стройную и подтянутую фигуру. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала серию фотографий в купальниках из собственной линии Elizabeth Hurley Beach.

На ярких снимках звезда позирует в одной и той же модели купальника, но в разных цветах: белом, черном и голубом.

Купальник отличался глубоким вырезом и подчеркивал ее красивую фигуру. Элизабет принимала одну и ту же позу для своих снимков, и слегка улыбалась в камеру. Ее каштановые волосы были распущены и она отказалась от аксессуаров для фото.

"Все приветствуют одну часть! Все новое и все невероятное", — подписала пост актриса.

Элизабет Херли Фото: Instagram elizabethhurley1 Элизабет Херли Фото: Instagram elizabethhurley1

Один из поклонников написал в комментариях к публикации: "Они все отлично на тебе смотрятся!", а второй добавил: "Как тебе 58 лет?! Ты на 400% великолепна".

Элизабет Херли Фото: Instagram elizabethhurley1

Ранее звезда говорила, что одним из секретов молодости стал отказ от алкогольных напитков. Элизабет редко употребляет напитки с градусом. Кроме того, она много времени уделяет увлажнению своей кожи.

Также Фокус писал, что Элизабет Херли вышла в свет с сыном, который взял у своей матери все самое лучшее.