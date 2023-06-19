58-летняя Элизабет Херли показала идеальную фигуру в купальнике
На новых фотографиях звезда показала три модели купальников.
58-летняя британская актриса, модель и продюсер Элизабет Херли продемонстрировала своим подписчикам в соцсети стройную и подтянутую фигуру. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала серию фотографий в купальниках из собственной линии Elizabeth Hurley Beach.
На ярких снимках звезда позирует в одной и той же модели купальника, но в разных цветах: белом, черном и голубом.
Купальник отличался глубоким вырезом и подчеркивал ее красивую фигуру. Элизабет принимала одну и ту же позу для своих снимков, и слегка улыбалась в камеру. Ее каштановые волосы были распущены и она отказалась от аксессуаров для фото.
"Все приветствуют одну часть! Все новое и все невероятное", — подписала пост актриса.
Один из поклонников написал в комментариях к публикации: "Они все отлично на тебе смотрятся!", а второй добавил: "Как тебе 58 лет?! Ты на 400% великолепна".
Ранее звезда говорила, что одним из секретов молодости стал отказ от алкогольных напитков. Элизабет редко употребляет напитки с градусом. Кроме того, она много времени уделяет увлажнению своей кожи.
Также Фокус писал, что Элизабет Херли вышла в свет с сыном, который взял у своей матери все самое лучшее.