58-річна Елізабет Герлі показала ідеальну фігуру у купальнику

На нових фотографіях зірка показала три моделі купальників.

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58-річна британська акторка, модель та продюсер Елізабет Герлі продемонструвала своїм підписникам у соцмережі струнку та підтягнуту фігуру. У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала серію фотографій у купальниках із власної лінії Elizabeth Hurley Beach.

На яскравих знімках зірка позує в одній моделі купальника, але в різних кольорах: білому, чорному і блакитному.

Купальник вирізнявся глибоким вирізом і підкреслював її красиву фігуру. Елізабет приймала ту саму позу для своїх знімків, і злегка посміхалася в камеру. Її каштанове волосся було розпущене і вона відмовилася від аксесуарів для фото.

"Всі вітають одну частину! Все нове і все неймовірне", — підписала пост актриса.

Елізабет Герлі Фото: Instagram elizabethhurley1 Елізабет Герлі Фото: Instagram elizabethhurley1

Один із шанувальників написав у коментарях до публікації: "Вони все чудово на тобі виглядають!", а другий додав: "Як тобі 58 років?! Ти на 400% чудова".

Елізабет Герлі Фото: Instagram elizabethhurley1

Раніше зірка говорила, що одним із секретів молодості стала відмова від алкогольних напоїв. Елізабет рідко вживає напої із градусом. Крім того, вона багато часу приділяє зволоженню своєї шкіри.

Також Фокус писав, що Елізабет Герлі вийшла у світ із сином, який взяв у своєї матері все найкраще.