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Стиль жизни

Анджелина Джоли продемонстрировала идеальный деловой ансамбль на лето 2023 (фото)

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Фото: Getty Images | Анджелина Джоли

Знаменитость заметили со старшим сыном Паксом.

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48-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала идеальный деловой ансамбль на лето 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Брэда Питта появилась в модном районе Сохо в Нью-Йорке. Она выходила из черного Cadillac Escalade впереди своего 19-летнего сына Пакса Джоли-Питта.

Обладательница премии "Оскар" держала в руках массивную кремовую сумку, прижимая к груди бежевый тренч.

Джоли, которую неоднократно называли самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, надела черное платье без рукавов длиной ниже колен и черные туфли с острыми носами.

Анджелина Джоли Fullscreen
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Американская звезда экрана дополнила свой образ несколькими серебряными серьгами и золотым браслетом, практически отказавшись от макияжа. В частности она добавила к летнему луку солнцезащитные очки.

Тем временем ее сын Пакс был в белой футболке, темно-коричневых штанах и коричневых кроссовках Nike.

Анджелина Джоли Fullscreen
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

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Напомним, ранее Анджелина Джоли появилась на публике с двумя старшими детьми.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа Анджелины Джоли.