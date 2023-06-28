Анджеліна Джолі продемонструвала ідеальний діловий ансамбль на літо 2023 (фото)

Знаменитість помітили зі старшим сином Паксом.

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48-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала ідеальний діловий ансамбль на літо 2023. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Бреда Пітта зʼявилася у модному районі Сохо в Нью-Йорку. Вона виходила з чорного Cadillac Escalade попереду свого 19-річного сина Пакса Джолі-Пітта.

Володарка премії "Оскар" тримала масивну кремову сумку, притискаючи до грудей бежевий тренч.

Джолі, яку неодноразово називали найбільш високооплачуваною акторкою Голлівуду, одягла чорну сукню без рукавів довжиною нижче колін і чорні туфлі з гострими носами.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Американська зірка екрану доповнила свій образ кількома срібними сережками та золотим браслетом, практично відмовившись від макіяжу. Зокрема вона додала до літнього луку сонцезахисні окуляри.

Тим часом її син Пакс був у білій футболці, темно-коричневих штанях і коричневих кросівках Nike.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

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Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі зʼявилася на публіці з двома старшими дітьми.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Анджеліни Джолі.