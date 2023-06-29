"Годзилла рамен": суп с крокодильей лапой стал хитом на Тайване

Блюдо готовят в ресторане Witch Cat, но там отмечают, что пока никто не рискнул его попробовать.

Related video

"Годзилла рамен" с крокодильей ногой, свисающей с края миски, стал настоящим хитом на Тайване. Но в ресторане, где его готовят, заявили, что пока еще никому не хватило смелости попробовать это блюдо. Об этом пишет Daily Mail.

В ресторане Witch Cat готовят не только устрашающее блюдо с лапой крокодила, так что клиенты обычно заказывают что-то более традиционное: со свининой и говядиной.

А свой хит в закусочной называют "густым ведьмино-крокодиловым раменом".

Они объяснили местным СМИ, что посетители хотят сфотографировать блюдо для соцсетей, но "боятся" его пробовать.

В описании блюда сказано: "Ведьма использует более сорока видов натуральных специй и свежих ингредиентов для приготовления пищи, а затем вводит в суп идею любви, смешивает все элементы и энергию и, наконец, варит все виды проявлений любви, которые принадлежат вам".

Также они обещают, что, рискнувшие его попробовать пробудят в своем сердце "чистейшую и безусловную любовь".

Впрочем, судя по странице ресторана в Facebook, смельчаки, рискнувшие попробовать "Годзилла рамен" все-таки находятся. Владелец ресторана рассказал, что крокодилы куплены на ферме в Тайдуне. А кроме крокодилятины блюдо содержит обычные ингредиенты: яйца, побеги бамбука и кукурузу.

Годзилла рамен

Блюдо стоит 1500 новых тайваньских долларов (примерно 50 долларов) за тарелку.

Сообщается, что блюдо "Годзилла рамен" было вдохновлено раменом, который стал вирусным в мае, с изображением ракообразного с 14 ногами, называемого изоподом.

Из-за гигантского изопода в Тайбэе люди выстраивались в очередь — как за фотографиями, так и за тем, чтобы попробовать кусочек лапши из миски с лапшой под огромным существом.

22 мая компания The Ramen Boy выпустила ограниченную серию миски с лапшой, заявив в сообщении в социальной сети, что "наконец-то получила этот ингредиент мечты".

Блюдо с изоподом

В ресторане изопод готовят на пару в течение 10 минут, прежде чем добавить его в миску с раменом с густым куриным и рыбным бульоном. Каждая чаша стоит 1480 тайваньских долларов (48 долларов).

Более 100 челов ек присоединились к списку ожидания, чтобы пообедать в ресторане, и люди утверждали, что на вкус это нечто среднее между крабом и лобстером.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие блюда лучше не заказывать в ресторанах. Особенно, если это незнакомое вам место, куда вы попали впервые.