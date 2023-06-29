"Годзілла рамен": суп із крокодилячою лапою став хітом на Тайвані

Страву готують у ресторані Witch Cat, але там зазначають, що поки що ніхто не ризикнув її скуштувати.

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"Годзілла рамен" із крокодилячою ногою, що звисає з краю миски, став справжнім хітом на Тайвані. Але в ресторані, де його готують, заявили, що поки що нікому не вистачило сміливості спробувати цю страву. Про це пише Daily Mail.

У ресторані Witch Cat готують не тільки страхітливу страву з лапою крокодила, тож клієнти зазвичай замовляють щось традиційніше: зі свининою та яловичиною.

А свій хіт у закусочній називають "густим відьмино-крокодилячим раменом".

Вони пояснили місцевим ЗМІ, що відвідувачі хочуть сфотографувати страву для соцмереж, але "бояться" її куштувати.

В описі страви сказано: "Відьма використовує понад сорок видів натуральних спецій і свіжих інгредієнтів для приготування їжі, а потім вводить у суп ідею любові, змішує всі елементи й енергію і, нарешті, варить усі види проявів любові, які належать вам".

Також вони обіцяють, що ті, хто ризикнув його спробувати, пробудять у своєму серці "найчистішу та найбезумовнішу любов".

Утім, судячи зі сторінки ресторану у Facebook, сміливці, які ризикнули спробувати "Годзілла рамен", усе-таки знаходяться. Власник ресторану розповів, що крокодили куплені на фермі в Тайдуні. А крім крокодилятини, страва містить звичайні інгредієнти: яйця, пагони бамбука та кукурудзу.

Годзілла рамен

Страва коштує 1500 нових тайванських доларів (приблизно 50 доларів) за тарілку.

Повідомляється, що на створення страви "Годзілла рамен" надихнув рамен, який став вірусним у травні, із зображенням ракоподібного з 14 ногами, що називається ізоподом.

Через гігантського ізопода в Тайбеї люди шикувалися в чергу — як за фотографіями, так і за тим, щоб спробувати шматочок локшини з миски зі стравою під величезною істотою.

22 травня компанія The Ramen Boy випустила обмежену серію миски з локшиною, заявивши в повідомленні в соціальній мережі, що "нарешті отримала цей інгредієнт мрії".

Страва з ізоподом

У ресторані ізопода готують на пару протягом 10 хвилин, перш ніж додати його в миску з раменом із густим курячим і рибним бульйоном. Кожна чаша коштує 1480 тайванських доларів (48 доларів).

Понад 100 осіб приєдналися до списку очікування, щоб пообідати в ресторані, і люди стверджували, що на смак це щось середнє між крабом і лобстером.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які страви краще не замовляти в ресторанах. Особливо, якщо це незнайоме вам місце, куди ви потрапили вперше.