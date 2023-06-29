В атласном блейзере и кружевном топе: Синди Кроуфорд сходила на свидание с мужем (фото)

Звездная пара состоит в официальном браке 25 лет.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд вместе с супругом, 60-летним бизнесменом Рэнди Гербером, отправились на романтический ужин в ресторан Nobu Malibu. Об этом пишет Daily Mail.

Супермодель 90-х, которая недавно восхитилась своим мужем на День отца, выглядела роскошно в белом атласном блейзере и кружевном топе, заправленном в расклешенные синие джинсы. В руках она держала кремовый клатч и дополняла образ массивным золотым браслетом-цепочкой и ожерельем. Знаменитость предпочла остаться без макияжа, а ее темные волосы были уложены в свободные волны с боковым пробором. Шикарный ремень со змеиным принтом добавил изюминку лаконичному образу Кроуфорд.

Ее супруг надел для романтической прогулки темно-синюю рубашку на пуговицах, джинсы, черную куртку и кроссовки.

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Недавно в интервью People Синди призналась, что у нее и ее мужа Рэнди Гербера более "традиционные роли", когда дело доходит до распределения домашних задач.

"Я собиралась пошутить и сказать, что едва могу заставить его взять мокрое полотенце, и это отчасти правда, но я скажу, что если что-то дома нуждается в ремонте — он это отремонтирует, если знает как", — отметила Кроуфорд.

Ранее Фокус писал, что Синди Кроуфорд трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.