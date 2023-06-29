Для тонкой талии. 7 специй, которые помогут похудеть

Иногда секреты похудения могут крыться в самых неожиданных местах. Например, в кухонном шкафчике со специями.

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Когда пища безвкусна, очень сложно долгое время придерживаться диеты. К счастью, специи могут придать вкус, а также помочь уменьшить тягу к нездоровой пище. Есть множество специй для похудения, которые придутся вам по вкусу. Они обладают противовоспалительными, антиоксидантными, противодиабетическими свойствами, снижают уровень холестерина и гормонов, а также способствуют снижению веса. Об этом пишет Stylecraze.

Корица

Фото: Pixabay

Доказано, что корица помогает снизить вес и борется с ожирением. Эта ароматная специя помогает повысить метаболизм, регулирует уровень сахара в крови и играет жизненно важную роль в снижении уровня холестерина ЛПНП и триглицеридов. Благодаря всем этим преимуществам, корица идеальная приправа для людей с диабетом

Как употреблять корицу для похудения. Вы можете взять 1 ½ – 1 чайную ложку порошкообразной корицы или 1 кору корицы, замоченную в воде на ночь. Пейте воду с корицей первым делом по утрам каждый день в течение четырех недель, чтобы получить желаемые результаты. Корица помогает подавить аппетит, снизить уровень вредного холестерина и ускорить обмен веществ. Теплая вода с корицей помогает вымыть все токсины и способствует лучшему опорожнению кишечника. Это также предотвращает вздутие живота

Пажитник

Доказано, что семена пажитника лечат метаболические дисфункции. Добавление экстракта семян пажитника помогает снизить потребление жиров с пищей. Семена также помогают снизить уровень холестерина, улучшить переваривание жиров и повысить чувствительность к инсулину.

Как употреблять пажитник для похудения. Принимать по 1 чайной ложке семян пажитника в день, запивая 1 стаканом воды. Вы также можете измельчить семена пажитника, хранить их в чистой банке и добавлять в карри, супы или смузи.

Он повышает метаболизм, предотвращает ожирение, вызванное стрессом и воспалением, вымывает токсины из толстой кишки и снижает риск резистентности к инсулину, обычно встречающийся у женщин с СПКЯ.

Черный перец

Фото: Pixabay

Черный перец богат пиперином. Пиперин придает перцу его характерный вкус, а также помогает замедлить образование жировых клеток. В результате употребление черного перца помогает снизить вес. Перец также обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противомикробными и антидепрессантными свойствами.

Как употреблять черный перец для похудения. Вы можете либо жевать 5 горошин черного перца в день, либо добавлять их в еду. Можете сделать напиток из ¼ чайной ложки свежемолотого черного перца, ½ чайной ложки меда и стакана воды. Черный перец помогает похудеть, предотвращая синтез жировых клеток, а мед — повысить иммунитет и поддерживает здоровье кишечника. Этот напиток с черным перцем и медом помогает вывести токсины из организма.

Имбирь

Фото: Pixabay

Имбирь помогает повысить метаболизм, увеличивает расщепление жировых клеток, препятствует усвоению жира и помогает обуздать чрезмерный голод. Имбирная вода помогает снизить массу тела, соотношение талии и бедер, уровень глюкозы натощак и индекс резистентности к инсулину.

Как употреблять имбирь для похудения. Вы можете жевать корень имбиря длиной 1,5 см или добавлять его в сок, коктейли или блюда. Вы также можете приготовить имбирную воду, вскипятив чашку воды с небольшим корнем имбиря. Пейте его после того, как он остынет.

Имбирь помогает улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта и печени, выводит токсины, предотвращает инфекции горла и помогает растопить жир. Мед уравновешивает сильный вкус имбиря, добавляет сладости напитку и укрепляет иммунную систему.

Куркума

Фото: Pixabay

Куркума содержит куркумин, который помогает снизить уровень плохого холестерина и воспаления, а также помогает снизить вес. Было обнаружено, что потребление куркумина у людей с метаболическим синдромом помогает снизить массу тела, окружность талии и повысить уровень адипонектина (пептид, который стимулирует окисление жирных кислот, чувствительность к инсулину и увеличивает расход калорий).

Как употреблять куркуму для похудения. От ½ до 1 чайной ложки порошка куркумы разведите в стакане теплой воды, добавьте ½ сока лайма. Это средство способствует снижению веса и улучшению здоровья кишечника. Он также предотвращает микробные инфекции, способствует заживлению ран и помогает уменьшить интенсивность боли.

Кардамон

Фото: Pixabay

Исследования показывают, что кардамон обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые помогают повысить чувствительность к инсулину и снизить общий уровень холестерина у женщин с избыточным весом, ожирением с предиабетом. Вы можете использовать зеленый или черный кардамон. Тем не менее, неподтвержденные данные свидетельствуют о том, что черный кардамон больше подходит для похудения.

Как употреблять кардамон для похудения. Вы можете принимать ½ чайной ложки порошка черного кардамона один раз в день, добавляя его в зеленый чай. Зеленый чай ускоряет обмен веществ и помогает выводить токсины. Кардамон повышает внутреннюю температуру тела и помогает растопить лишний жир.

Тмин

Фото: Pixabay

Тмин или зира — еще одна популярная специя, которая используется во многих кухнях мира. Семена тмина помогают улучшить пищеварение и обладают антиоксидантными, противовоспалительными, противомикробными, антигистаминными, гипогликемическими, противораковыми и иммуностимулирующими свойствами. Исследование показало, что порошок тмина может помочь снизить ИМТ, окружность талии, уровень триглицеридов, вредного холестерина и процентное содержание жира в организме.

Как употреблять тмин для похудения. Семена тмина чрезвычайно полезны для поддержания здоровья кишечника. Он также помогает лучше спать и снижает риск респираторных заболеваний, простуды, анемии и кожных заболеваний.

Напомним,эти продукты не подходят для ужина, если вы хотите похудеть

Ранее Фокус писал о том, что специи содержат различные соединения, которые помогают уменьшить воспаление, облегчить симптомы некоторых заболеваний и защитить от развития хронических болезней.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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