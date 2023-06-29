Для тонкої талії. 7 спецій, які допоможуть схуднути

Іноді секрети схуднення можуть зачаїтися у найнесподіваніших місцях. Наприклад, у кухонній шафці зі спеціями.

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Коли їжа несмачна, дуже складно довгий час дотримуватися дієти. На щастя, спеції можуть надати смаку, а також допомогти зменшити тягу до нездорової їжі. Є безліч спецій для схуднення, які будуть вам до смаку. Вони мають протизапальні, антиоксидантні, протидіабетичні властивості, знижують рівень холестерину і гормонів, а також сприяють зниженню ваги. Про це пише Stylecraze.

Кориця

Фото: Pixabay

Доведено, що кориця допомагає знизити вагу й бореться з ожирінням. Ця ароматна спеція допомагає підвищити метаболізм, регулює рівень цукру в крові та відіграє життєво важливу роль у зниженні рівня холестерину ЛПНЩ та тригліцеридів. Завдяки всім своїм перевагам, кориця ідеальна приправа для людей з діабетом

Як вживати корицю для схуднення. Ви можете взяти 1 ½ — 1 чайну ложку порошку кориці або 1 паличку кориці, замочену у воді на ніч. Пийте воду з корицею насамперед вранці щодня, протягом чотирьох тижнів, щоб отримати бажані результати. Кориця допомагає придушити апетит, знизити рівень шкідливого холестерину та прискорити обмін речовин. Тепла вода з корицею допомагає вимити всі токсини і сприяє кращому випорожненню кишечника. Це також запобігає здуттю живота

Пажитник

Доведено, що насіння пажитника лікує метаболічні дисфункції. Додавання екстракту насіння пажитника допомагає знизити споживання жирів з їжею. Насіння також допомагає знизити рівень холестерину, поліпшити перетравлення жирів та підвищити чутливість до інсуліну.

Як вживати пажитник для схуднення. Приймати по 1 чайній ложці насіння пажитника на день, запиваючи 1 склянкою води. Ви також можете подрібнити насіння пажитника, зберігати його в чистій банці й додавати в карі, супи або смузі.

Він підвищує метаболізм, запобігає ожирінню, спричиненому стресом та запаленням, вимиває токсини з товстої кишки і знижує ризик резистентності до інсуліну, який зазвичай трапляється у жінок із СПКЯ.

Чорний перець

Фото: Pixabay

Чорний перець багатий на піперин. Піперин надає перцю його характерного смаку, а також допомагає уповільнити утворення жирових клітин. У результаті вживання чорного перцю допомагає знизити вагу. Перець також має антиоксидантні, протизапальні, протимікробні та антидепресантні властивості.

Як вживати чорний перець для схуднення. Ви можете жувати по 5 горошин чорного перцю на день, або додавати їх у їжу. Можете зробити напій з ¼ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю, ½ чайної ложки меду на склянку води. Чорний перець допомагає схуднути, запобігаючи синтезу жирових клітин, а мед — підвищує мунітет та підтримує здоров'я кишечника. Цей напій із чорним перцем і медом допомагає вивести токсини з організму.

Імбир

Фото: Pixabay

Імбир допомагає підвищити метаболізм, збільшує розщеплення жирових клітин, перешкоджає засвоєнню жиру та допомагає приборкати надмірний голод. Імбирна вода допомагає знизити масу тіла, співвідношення талії та стегон, рівень глюкози натщесерце та індекс резистентності до інсуліну.

Як вживати імбир для схуднення. Ви можете жувати корінь імбиру завдовжки 1,5 см або додавати його в сік, коктейлі чи страви. Також можна приготувати імбирну воду, закип'ятивши чашку води з невеликим коренем імбиру. Пийте його після того, як охолоне.

Імбир допомагає поліпшити здоров'я шлунково-кишкового тракту та печінки, виводить токсини, запобігає інфекціям горла і допомагає розтопити жир. Мед врівноважує сильний смак імбиру, додає солодощі напою та зміцнює імунну систему.

Куркума

Фото: Pixabay

Куркума містить куркумін, який допомагає знизити рівень поганого холестерину та запалення, а також знижує вагу. Було виявлено, що споживання куркуміну у людей із метаболічним синдромом допомагає знизити масу тіла, об'єм талії та підвищити рівень адипонектину (пептид, що стимулює окиснення жирних кислот, чутливість до інсуліну та збільшує витрату калорій).

Як вживати куркуму для схуднення. Від ½ до 1 чайної ложки порошку куркуми розведіть у склянці теплої води, додайте сік половини лайма. Цей засіб сприяє зниженню ваги та поліпшенню здоров'я кишківника. Він також запобігає мікробним інфекціям, сприяє загоєнню ран і допомагає зменшити інтенсивність болю.

Кардамон

Фото: Pixabay

Дослідження показують, що кардамон має антиоксидантні та протизапальні властивості, які допомагають підвищити чутливість до інсуліну і знизити загальний рівень холестерину у жінок із надмірною вагою, ожирінням та предіабетом. Ви можете використовувати зелений або чорний кардамон. Проте непідтверджені дані свідчать про те, що чорний кардамон більше підходить для схуднення.

Як вживати кардамон для схуднення. Ви можете приймати ½ чайної ложки порошку чорного кардамону один раз на день, додаючи його в зелений чай. Зелений чай прискорює обмін речовин і допомагає виводити токсини. Кардамон підвищує внутрішню температуру тіла і допомагає розтопити зайвий жир.

Кмин

Фото: Pixabay

Кмин або зіра — ще одна популярна спеція, яка використовується в багатьох кухнях світу. Насіння кмину допомагає поліпшити травлення і має антиоксидантні, протизапальні, протимікробні, антигістамінні, гіпоглікемічні, протиракові та імуностимулювальні властивості. Дослідження засвідчило, що порошок кмину може допомогти знизити ІМТ, окружність талії, рівень тригліцеридів, шкідливого холестерину та відсотковий вміст жиру в організмі.

Як вживати кмин для схуднення. Насіння кмину надзвичайно корисне для підтримки здоров'я кишечника. Він також допомагає краще спати й знижує ризик респіраторних захворювань, застуди, анемії та шкірних захворювань.

Нагадаємо, ці продукти не підходять для вечері, якщо ви хочете схуднути.

Раніше Фокус писав про те, що спеції містять різні сполуки, які допомагають зменшити запалення, полегшити симптоми деяких захворювань і захистити від розвитку хронічних хвороб.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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