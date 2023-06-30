Король Чарльз объявил войну слизнякам

Хоть Королевское садоводческое общество и считает их "друзьями", но король ненавидит слизняков, которые пожирают его любимые растения.

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Близкий друг короля Чарльза и известный садовник Алан Титчмарш сказал, что король Великобритании ненавидит слизняков и объявил им настоящую войну. Не смотря на то, что Королевское садоводческое общество призывает считать их "друзьями". Об этом пишет Daily Star.

По словам Титчмарша, король Чарльз питает жгучую ненависть к слизням, потому что они питаются его любимыми растениями.

И Алан его в этом "крестовом походе" полностью поддерживает. Так что они решили вести "войну" против решения Королевского садоводческого общества рассматривать слизянков как "наших друзей", а не как "вредителей".

74-летний садовник сказал, что слизни — это "заноза в заднице", и король с ним согласен. Алан, который является вице-президентом RHS, сказал: "Короля я вижу довольно регулярно — мы часто беседуем и жалуемся друг другу на слизней. Не пытайтесь доказать, что они — наши друзья, они доставляют неудобства".

Король Чарльз обожает природу Фото: Clarence House/Instagram

Доктор Энди Солсбери, глава отдела здоровья растений RHS, сказал: "Избегание термина "вредитель" предотвращает то, что все виды в группе считаются вредными, и позволяет вести беседу, подобную этой".

Букингемский дворец отказался от комментариев.

Напомним, принц Чарльз обожает садоводство и сам проектирует сады в своих имениях. Также он интересует экологией, причем многие из его заявлений в свое время считались блажью, но со временем стало ясно, что принц знал о чем говорит.

Даже его знаменитый ретро-автомобиль работает на вине и сыре.

"Мой старый Aston Martin, которым я пользуюсь уже 51 год, работает — вы можете в это поверить — на излишках английского белого вина и сыворотке, полученной в процессе изготовления сыра", — говорил король.

Принц Чарльз с сыновьями Фото: Getty Images

Еще король любит белок и всегда оставляет для них орешки в карманах своей куртки.

Впрочем, недавно на владения короля Чарльза напали эко-активисты и украли с фермы трех ягнят.